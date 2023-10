Verstappen mostra i muscoli ad Austin, blocca Leclerc e va a vincere la Sprint Race: Hamilton è 2° Max Verstappen vince la Sprint Race del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2023: l’olandese va a muso duro alla partenza sul tentativo d’attacco del pilota Ferrari Charles Leclerc che è costretto ad alzare il piede e farsi sfilare anche da Lewis Hamilton che chiuderà 2° proprio davanti al monegasco del Cavallino.

A cura di Michele Mazzeo

Quella pole persa per colpa dei track limits non è andata giù al già campione del mondo Max Verstappen che nella Sprint Race del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2023 ha messo le cose in chiaro fin da subito mostrando tutta la sua voglia di vincere. In partenza infatti il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha provato a scalzarlo dalla prima posizione attaccandolo all'esterno, ma l'olandese della Red Bull ha usato le maniere forti per frenare l'impeto del monegasco spinto quasi a muro e costretto ad alzare il piede dall'acceleratore facendosi superare anche da Lewis Hamilton che scattava dalla terza casella della griglia di partenza.

Dopo il brio nelle fasi iniziali nei restanti 18 giri e mezzo sul circuito di Austin le posizioni per quel che riguarda i primi tre si cristallizzano con Verstappen che va dunque a conquistare la vittoria nella gara sprint davanti a Hamilton e Leclerc. Più animata invece la mini-corsa sul tracciato americano per quel che riguarda i piloti alle loro spalle con l'altro ferrarista Carlos Sainz che dopo una buona partenza si è visto superato da Norris e Perez e poi costretto a lottare con Russell (fermato da una penalità di cinque secondi rimediata per un contatto con Gasly di cui è stato ritenuto responsabile dai Commissari FIA) nelle tornate finali per la sesta posizione.

Per la Ferrari e per Charles Leclerc già domenica, nella gara del GP degli Stati Uniti, ci sarà la possibilità di prendersi la rivincita sul tre volte campione del mondo Max Verstappen. Il monegasco infatti partirà dalla pole position con al fianco Lando Norris mentre l'olandese della Red Bull scatterà dalla sesta casella della griglia di partenza proprio a causa di quel giro cancellato per track limits nelle qualifiche di venerdì che lo ha fatto tanto arrabbiare.

Leggi anche Max Verstappen è campione del mondo della Formula 1 2023! In Qatar vince il terzo titolo

L'ordine d'arrivo della Gara Sprint del GP USA della Formula 1 2023

Max VERSTAPPEN Red Bull Racing Lewis HAMILTON Mercedes +9.465 Charles LECLERC Ferrari +17.987 Lando NORRIS McLaren +18.863 Sergio PEREZ Red Bull Racing +22.928 Carlos SAINZ Ferrari +28.307 Pierre GASLY Alpine +32.403 George RUSSELL Mercedes +34.250* Alexander ALBON Williams +34.567 Oscar PIASTRI McLaren +42.403 Esteban OCON Alpine +44.986 Daniel RICCIARDO AlphaTauri +45.509 Fernando ALONSO Aston Martin +49.086 Yuki TSUNODA AlphaTauri +49.733 Nico HULKENBERG Haas F1 Team +56.650 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +64.401 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +67.972 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +71.122 Logan SARGEANT Williams +71.449 Lance STROLL Aston Martin (ritirato)

*5 secondi di penalità