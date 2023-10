F1 GP USA oggi in TV, orari TV8 e Sky di qualifiche e Sprint Race a Austin: dove vederla in diretta e streaming

Dopo la vittoria in Qatar di Verstappen, laureatosi Campione del Mondo, torna oggi la Formula 1 con le nuove qualifiche e la sprint race del GP USA a Austin per il Mondiale F1 2023. Nel format della gara sprint, le qualifiche di ieri hanno definito la griglia di partenza della gara di domani, quelle di oggi (denominate "Sprint shootout") servono a determinare la pole della sprint race. La gara sprint assegna punti ma non influisce sulla gara della domenica. Orario d'inizio delle qualifiche alle 19.30, alle 00.00 la gara sprint. Diretta TV e streaming su Sky, dalle 23:30 in tv e streaming gratis su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

0

27 minuti fa 09:00 Le caratteriste del circuito di Austin per la gara di oggi Il Circuito delle Americheè uno dei più belli in assoluto, si corre in senso antiorario e le curve sono 20 (9 a destra), ci sono tanti dossi e il rettilineo è in salita, va da sé che la partenza è complicata, ma anche fascinosa. Le gomme soffrono tanto, così come i freni. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 08:00 Alle 19:30 le Sprint Shootout, perchè oggi si corrono di nuovo le qualifiche Le Qualifiche, quelle vere, si sono tenute nella tarda serata di venerdì. Ma oggi i piloti saranno impegnati ancora con delle Qualifiche, queste sono le Shootout che sono propedeutiche per la Sprint Race. Che hanno una durata differente rispetto a quelle canoniche. A cura di Alessio Morra 2 ore fa 07:00 Formula 1, oggi le qualifiche e la gara sprint del GP Usa a Austin: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming Si disputano oggi la Sprint Race, e le relative qualifiche denominate Shootout, del Gran Premio degli Stati Uniti di Austin. Le Qualifiche scatteranno quando in Italia saranno le 19:30. Mentre la gara partirà allo scoccare della mezzanotte. Tutto in diretta su Sky. In chiaro è prevista la differita su TV8. Streaming con Sky Go e NOW. A cura di Alessio Morra