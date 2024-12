video suggerito

Verstappen manda uno splendido messaggio d’addio a Perez, lui risponde chiedendogli una cosa Sergio Perez ha lasciato la Red Bull. Max Verstappen lo ha omaggiato con un bel messaggio, il messicano ha risposto con affetto e lo ha incitato a vincere ancora in Formula 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Due compagni di squadra in Formula 1 se vivono parecchio tempo fianco a fianco finiscono per litigare. Così è successo pure a Sergio Perez e Max Verstappen. Loro, però, a differenza di altri sono riusciti rapidamente a raccogliere i cocci, pure perché c'era un divario abissale tra i due. E il legame consolidatosi negli anni si è visto tutto nel momento del saluto. Max ha congedato con affetto Perez, che ha risposto usando un'espressione colorita.

Perez via dalla Red Bull, effetto domino con Lawson e Hadjar

Sergio Perez la stagione 2024 l'ha vissuta in modo orrendo da maggio in poi. Pian piano si è consumato come una candela. La festa d'addio in pista non c'è stata. Ma ad Abu Dhabi tutti sapevano che l'addio sarebbe stato conclamato. La Red Bull ha mosso le sue pedine e lo ha fatto con calma in questi ultimi giorni. Prima è stato annunciato l'addio di Perez, poi la promozione di Lawson, preferito a Tsunoda che farà coppia con Hadjar.

Checo decisivo nel primo Mondiale di Verstappen

Nel mezzo ci sono stati gli omaggi a Perez. Omaggio dalla Red Bull, da qualche pilota di altre scuderie e soprattutto da parte di Max Verstappen, che a Perez deve una fetta grossa del titolo Mondiale del 2021. Ad Abu Dhabi, in una delle gare più indimenticabili e incredibili nella storia della Formula 1, il messicano fece ammattire Hamilton e gli cancellò con una serie di mosse feroci quasi tutto il vantaggio. All'epoca Max disse via radio: "Checo is a legend".

Il saluto di Verstappen, la risposta di Perez

Il quattro volte campione del mondo ha voluto dedicare un pensiero al suo vecchio compagno di squadra: "È stato un privilegio assoluto averti come compagno di squadra. Noi abbiamo passato tanti momenti fantastici insieme. Li ricorderò per sempre. Grazie, Checo".

Parole cariche d'affetto che vanno pure a cancellare qualche episodio poco piacevole del passato, che resterà confinato giusto nella memoria. Il messicano quel messaggio lo ha letto e a quel messaggio ha risposto scrivendo: "Grazie amico, mi mancherai continua a ucciderli tutti", letteralmente che con una versione più bonaria sarebbe: "Continua a dominare". Un bel modo di chiudere una storia che, in modo differente, è stata vincente per entrambi.