video suggerito

Perché la Red Bull ha scelto Lawson al posto di Perez nonostante Tsunoda sia andato più forte Liam Lawson farà coppia con Max Verstappen alla Red Bull nel 2025. La scelta del pilota neozelandese era nell’aria, ma è sorprendente se lo si confronta con Yuki Tsunoda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sergio Perez è stato mandato via dalla Red Bull, nonostante altri due anni di contratto. Al suo posto è stato promosso Liam Lawson. La scelta era nell'aria e dunque non sorprende, però confrontando il neozelandese con Yuki Tsunoda viene in automatico chiedersi come mai la famiglia Red Bull abbia deciso di puntare sul classe 2002, che in Formula 1 fin qui ha disputato solo undici Gp.

Perez via, Lawson preferito a Tsunoda

Perez ha chiuso la stagione molto male. Dopo un buon avvio si è spento e con il passare del tempo era evidente che il suo posto passasse a qualcun altro. Lawson ha beffato Tsunoda. Una scelta particolare, che la Red Bull avrà sicuramente valutato in ogni singolo dettaglio, ma che in ogni caso stupisce. Perché numeri alla mano è difficile spiegarla.

I numeri di Tsunoda e di Lawson, che ha disputato solo 11 Gp in F1

Tsunoda corre in Formula 1 da quattro stagioni, 90 Gp disputati e 91 punti conquistati. Il miglior risultato è stato il quarto posto del Gp di Abu Dhabi 2021. Costante e veloce, ha all'attivo pure un giro più veloce. Inoltre ha vinto tutti gli undici confronti in qualifica con Lawson, che invece nel circus non ha mai vissuto un'annata vera.

Leggi anche Liam Lawson è il nuovo pilota Red Bull: farà coppia con Verstappen nel Mondiale di F1 2025

Perché il neozelandese è stato due volte precario: undici Gp in totale tra il 2023 e la parte finale del 2024 con 9 punti conquistati. Sia chiaro la stoffa c'è. Lawson è un pilota valido, ha mostrato di essere veloce e combattivo. Ma Yuki, considerato anche che la Red Bull ha motori Honda, probabilmente avrebbe meritato un po' di più la promozione, quantomeno per pedigree.

Lawson il duro sarà il compagno di Verstappen

Di sicuro è una grande delusione questa per Tsunoda, che forse paga qualche errore banale in alcune gare importanti. Errori che sono costati punti e milioni per le posizioni dei Costruttori. Ma chi non commette sbagli. Liam Lawson probabilmente è stato scelto per il suo carattere: è un duro, non ha la fama del duro, lo è.

In queste ultime gare del Mondiale 2024 non si è fatto tanti problemi a duellare, ruota a ruota, con chiunque avesse a tiro, e non avuto tanto rispetto nemmeno per Fernando Alonso. Il carattere di Lawson potrebbe aver fatto la differenza e potrebbe essere stata l'arma vincente per guadagnarsi un posto al sole vero con appena 11 Gp in Formula 1.