Liam Lawson è il nuovo pilota Red Bull: farà coppia con Verstappen nel Mondiale di F1 2025 La Red Bull ha rimpiazzato Sergio Perez con Liam Lawson. Il pilota neozelandese nelle ultime stagioni ha corso con la Racing Bulls. Lawson sarà il compagno di squadra di Verstappen.

A cura di Alessio Morra

Mancava solo l'annuncio. Ora c'è. Sarà Liam Lawson il compagno di squadra alla Red Bull di Max Verstappen nel 2025. Il pilota neozelandese è stato promosso e prenderà il posto di Sergio Perez, liquidato dal team dopo quattro stagioni. Beffa per Tsunoda, che dovrebbe avere Hadjar come compagno di squadra alla Racing Bulls nel 2025.

Dopo l'addio di Perez l'annuncio di Lawson

Le parole di Lawson: "Essere annunciato come pilota della Red Bull è il coronamento di un sogno per me, è qualcosa a cui ho lavorato sin da quando avevo otto anni. Voglio ringraziare moltissimo l'intero team VCARB per il loro supporto. Le ultime sei gare hanno giocato un ruolo fondamentale per prepararmi al prossimo step. Ci tengo anche a ringraziare Christian, Helmut e l'intera famiglia della Red Bull per aver creduto in me, dandomi questa opportunità. Non vedo l'ora di lavorare con Max e imparare da un campione del mondo. Non ho dubbi sul fatto che attingerò dalla sua esperienza".

E quelle del team principal della Red Bull Christian Horner: "Sono felice di annunciare che Liam Lawson entrerà a far parte del nostro team nel 2025. Le performance di Liam nei suoi due stint con la Visa Cash App Racing Bulls hanno dimostrato che non solo è capace di portare a casa risultati convincenti, ma che è anche un vero uomo di corse, senza paura nel confrontarsi con i migliori per batterli. Il suo arrivo è la continuazione della nostra scelta di promuovere dal nostro vivaio, e Liam segue le orme di piloti campioni del mondo come Sebastian Vettel e Max Verstappen. Non c'è dubbio che correre con Max, quattro volte iridato, sia un compito non facile, ma sono sicuro che Liam possa esserne all'altezza, ottenendo risultati di livello il prossimo anno".

Chi è Liam Lawson, il nuovo compagno di Verstappen

La coppia formata da Verstappen e Perez si era già sciolta ufficialmente. La Red Bull dunque ha annunciato l'arrivo di Lawson, pilota di talento, giovane, ma con appena 11 GP in Formula 1. Ha mostrato ottime qualità, ma in ogni caso è una mossa che può apparire azzardata in un momento in cui il team austriaco, al netto del titolo vinto da Verstappen, non è la vettura migliore.

Ventitré anni da compiere il prossimo 11 febbraio, Lawson ha avuto una buona carriera nelle categorie minori. Nel 2023 è stato promosso come terzo pilota della Racing Bulls. Un infortunio alla mano di Ricciardo gli ha dato la possibilità di esordire e in quelle poche gare dimostrò il suo valore, anche con il 9° posto di Singapore.

Tornato nei ranghi ha preso definitivamente il posto, praticamente dopo un anno da spettatore, soffiandolo all'australiano dal Gp degli Stati Uniti, subito a punti (sempre nono), si è ripetuto in Brasile (con un altro nono posto). Ora la promozione, con relativa beffa per Tsunoda che da più tempo è in Formula 1 e forse si immaginava il passo definitivo. Lawson andrà a formare così con Verstappen una coppia di ‘duri'. Lawson infatti ha avuto modo di mostrare il suo carattere, talvolta parso eccessivo, in questi ultimi Gp del 2024.