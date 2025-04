video suggerito

I dipendenti Red Bull svelano cosa succede nel team tutte le volte che arriva il papà di Verstappen Max Verstappen potrebbe lasciare la Red Bull. All'interno del team austriaco ci sarebbero diversi problemi, anche riguardanti il papà del pilota olandese.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Red Bull non carbura e la classifica piloti di Formula 1 che vede il campione del mondo Max Verstappen al terzo posto conferma come il giocattolo perfetto del team austriaco si sia rotto. Ma cosa sta accadendo? Il sesto posto dello stesso Verstappen nell'ultimo GP in Bahrain sta accrescendo ulteriormente i dubbi sulla permanenza dello stesso pilota olandese alla Red Bull. Dopo gli scandali che avevano colpito il team principal inglese Christian Horner sembra proprio che all'interno si sia creata una frattura già prospettata da Jos Verstappen, papà di Max.

"Se Horner rimane, il team esploderà" aveva detto. E infatti sta accadendo esattamente questo. Il Dailymail fa sapere come all'interno del team si respiri un'atmosfera pesante specie quando lo staff vede arrivare i dirigenti Christian Horner e Helmut Marko. Secondo il giornalista Nate Saunders, intervenuto al podcast Unlapped di ESPN citando fonti interne al team, fa sapere come ci sia una strana atmosfera: "Le persone che lavorano nel team girano lo sguardo quando li vedono e c'è qualcosa che non va anche quando c'è Jos Verstappen. C'è un'atmosfera strana laggiù". Insomma, questo è solo l'ennesimo indizio che potrebbe presto portare Verstappen via dalla Red Bull.

Ma cosa sta succedendo davvero? Le voci di una rottura tra il pilota, suo padre Jos e Horner circolano da tempo, e le prestazioni della vettura di questa stagione non hanno certo contribuito a risollevare gli animi. La RB21 sembra essere la quarta migliore vettura in pista e potrebbe rivelarsi troppo ostica persino per Verstappen lanciarsi in una sfida al titolo. La situazione sembra essere crollata nell'ultimo anno quando ci sono stati diversi licenziamenti nel team, su tutti il guru del design e dell'aerodinamica ovvero Adrian Newey.

Il futuro di Verstappen dopo la Red Bull: le possibili opzioni

Verstappen ha firmato fino al 2028 e ha dichiarato che vuole restare in Red Bull. Tuttavia, come riportato da Mail Sport la scorsa settimana, il quattro volte campione di F1 ha una clausola nel suo contratto che gli permetterebbe di andarsene. In realtà di clausole ce ne sono tante che permetterebbero al pilota olandese di lasciare la Red Bull. Potrebbe essercene una anche che riguarda la classifica piloti finale.

A preoccupare Max potrebbe essere il cambio di regolamento atteso per il 2026, quando Red Bull passerà dagli attuali motori Honda alle power unit di sua produzione. Quale futuro dunque per il campione del mondo? Da escludere un approdo alla Ferrari e alla McLaren mentre restano opzioni più che valide quelle riguardanti Mercedes e Aston Martin.