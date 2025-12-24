Verstappen lascia la Ferrari per passare alla Mercedes: cosa c’è dietro la scelta del team di Max

Il team di Max Verstappen lascia Ferrari e passa a Mercedes dal 2026 nel GT World Challenge Europe. Una scelta tecnica legata all’endurance e alla 24 Ore del Nurburgring.

Il futuro della Verstappen.com Racing è stato ufficializzato: dal 2026 il team legato a Max Verstappen correrà nel GT World Challenge Europe con la Mercedes-AMG GT3. Fine della parentesi Ferrari, inaugurata con la 296 GT3, e svolta netta verso il marchio di Affalterbach, che fornirà le vetture gestite operativamente da 2 Seas Motorsport.

Una decisione che non ha nulla a che vedere con la Formula 1 e che va letta esclusivamente dentro il percorso parallelo che il quattro volte campione del mondo sta costruendo nel motorsport extra-F1. Verstappen non corre per hobby: il progetto GT è strutturato, tecnico, con un obiettivo preciso di crescita. E il passaggio a Mercedes rappresenta un'accelerazione.

Da Aston Martin e Ferrari a Mercedes: una scelta tecnica, non ideologica

Nel 2025 il team aveva diviso i programmi: Aston Martin per l'Endurance Cup, Ferrari per la Sprint Cup con Emil Frey Racing. La vittoria al Nurburgring con la Ferrari 296 GT3, ottenuta dopo una lunga trafila per conseguire la licenza speciale necessaria a correre sull'Inferno Verde, ha certificato il talento di Verstappen anche fuori dai monoposto. Ma non ha chiuso il cerchio.

Max Verstappen con la Ferrari 296 GT3 al Nurburgring nel 2025

I test svolti all'Estoril con la Mercedes-AMG GT3 EVO, insieme a Jules Gounon, appena terminato il mondiale di Formula 1 2025 hanno indirizzato la scelta. La vettura tedesca è considerata una delle più complete e "sincere" della categoria, stabile, prevedibile e competitiva su ogni tipo di pista. Caratteristiche decisive in ottica endurance e, soprattutto, Nurburgring.

Max Verstappen a bordo della Mercedes–AMG GT3 nel test dell’Estoril

Il programma 2026 prevede la presenza in Sprint Cup con Chris Lulham e Daniel Juncadella, mentre nelle gare di Endurance Cup si aggiungerà lo stesso Gounon. "Siamo lieti che Verstappen Racing abbia scelto di schierare una Mercedes-AMG GT3 nel GT World Challenge Europe. Con 2 Seas Motorsport, il progetto è supportato da un team di grande esperienza", ha spiegato Stefan Wendl, responsabile Mercedes-AMG Customer Racing.

Il Nurburgring resta l'orizzonte: Verstappen punta la 24 Ore sull'Inferno Verde

Il passaggio a Mercedes non esclude un ritorno occasionale di Verstappen al Nurburgring con Ferrari, ma il quadro è chiaro: la AMG GT3 è oggi la piattaforma ritenuta più adatta per affrontare una 24 Ore del Nurburgring da protagonista. Calendario e sovrapposizioni con la F1 restano l'incognita, ma la direzione è tracciata.

Verstappen continua a ribadire che la Formula 1 resta il centro della sua carriera. Tutto il resto, però, non è un contorno. È un progetto vero. E la scelta di lasciare Aston Martin e Ferrari per Mercedes lo conferma.