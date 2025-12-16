Verstappen corre con la Mercedes all’Estoril a Mondiale F1 appena finito: con lui anche un altro pilota

Il Mondiale di Formula 1 2025 si è chiuso da poco e Max Verstappen non ha perso tempo. A distanza di poco più di una settimana dal finale di Abu Dhabi, il pilota della Red Bull è tornato in pista all'Estoril, in Portogallo, ma non al volante di una monoposto: l'olandese ha guidato una Mercedes-AMG GT3, proseguendo il suo percorso parallelo nel mondo delle corse GT ed endurance.

Verstappen aveva saltato il Gala FIA di Tashkent per problemi di salute, ma una volta ristabilito ha ripreso immediatamente l'attività in pista. Il test all'Estoril rappresenta un passaggio chiave nella ridefinizione dei programmi del suo progetto Verstappen.com Racing, sempre più orientato verso competizioni extra-Formula 1.

Il test di Max Verstappen con Mercedes all'Estoril e il ruolo di Jules Gounon

Il lavoro in Portogallo è stato svolto con il supporto del team 2 Seas Motorsport, già in passato al fianco del team di Verstappen nel GT World Challenge Europe. Questa volta, però, niente Aston Martin, né Ferrari: l'attenzione è tutta sulla Mercedes-AMG GT3, vettura che il quattro volte campione del mondo sta valutando per il futuro del suo team. Il 28enne di Hasselt ha girato sia con la pioggia, al mattino, che in condizioni di asciutto, al pomeriggio, quando le condizioni metereologiche sopra l'impianto lusitano sono notevolmente migliorate.

In pista con lui c'era anche Jules Gounon, pilota ufficiale Mercedes-AMG e profondo conoscitore della GT3 di Affalterbach. La sua presenza all'Estoril non è casuale: Gounon rappresenta un riferimento tecnico fondamentale per costruire un programma credibile nel mondo endurance e per accompagnare Verstappen nelle sue scelte strategiche fuori dalla F1.

Il test si inserisce in un contesto più ampio che guarda già al medio termine, con l'obiettivo dichiarato di arrivare preparati a eventi iconici come la 24 Ore del Nurburgring. Non è la prima volta che Verstappen si misura con vetture GT durante le pause della Formula 1, confermando una passione che va oltre il ruolo di punto di riferimento a livello globale del campionato a ruote scoperte più prestigioso.

Il ritorno in pista all'Estoril, proprio nel giorno dell'annuncio del rientro della Formula 1 in Portogallo a Portimao dal 2027, racconta meglio di qualsiasi dichiarazione la natura di Verstappen: il Mondiale può anche fermarsi e andare in vacanza, ma per lui la stagione delle corse non finisce mai.