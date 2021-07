Il vero predestinato è lui: Max Verstappen, che a 24 anni con ogni probabilità conquisterà il primo titolo Mondiale. Lewis Hamilton è sconsolato e con 32 punti di ritardo sembra quasi pronto ad abdicare. La superiorità della Red Bull è netta e lo dimostrano le cinque vittorie consecutive. Ora l'obiettivo è di vincere pure a Silverstone, in casa della Mercedes che cercherà di limitare i danni tra la Gran Bretagna e l'Ungheria prima della pausa. Ma nel frattempo Verstappen continua a collezionare record. A 23 anni e 10 mesi è già salito 50 volte sul podio, il confronto con gli altri fenomeni della Formula 1 è incredibile.

50 podi in F1 a 23 anni, il record di Verstappen

Ovviamente va detto che rispetto al passato di gare se ne corrono molte di più. Un tempo ce ne erano 16 o 17 a stagione, adesso invece sono 23 i Gp in stagione quindi è chiaro che è un po' più semplice. E a verbale, come capita a tutti i big, va messo che c'è anche una netta superiorità di Mercedes e Verstappen che in queste ultime stagioni hanno fatto incetta di podi. Ma fatto sta che Verstappen è già a quota 50 e ha la possibilità di battere un giorno anche il record di podi di Hamilton. Il primo lo conquistò in Spagna nel 2016, quando all'esordio con la Red Bull vinse a diciotto anni la prima gara della sua carriera, record (anche quello).

Il raffronto tra Verstappen, Hamilton e Schumacher

Ciò che sbalordisce è la precocità di Verstappen, che ha ottenuto il 50° podio a 23 anni e 277 giorni, 24 li compirà in autunno. Al secondo posto c'è Sebastian Vettel che con una Red Bull fenomenale ottenne il 50° podio a 25 anni e 327 giorni. Terzo posto per Fernando Alonso: 27 anni e 61 giorni, anche lo spagnolo ha esordito da giovane, quarto Lewis Hamilton che a inizio 2014 centrò questo traguardo a 28 anni e 76 giorni. Seguono poi Michael Schumacher (28 anni, 163 giorni) e Kimi Raikkonen (28 anni e 172 giorni).