video suggerito

Verstappen ha speso 60 milioni di euro per farsi due regali costosissimi dopo il quarto titolo in F1 Dopo aver vinto il quarto titolo consecutivo in Formula 1 il pilota della Red Bull Max Verstappen si è fatto due costosissimi regali sborsando in pochi giorni oltre 60 milioni di euro. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo aver vinto il quarto titolo mondiale consecutivo Max Verstappen si sta preparando per il Mondiale di Formula 1 2025 dove, stando a quanto ha detto la pista nella seconda parte dello scorso campionato, si ritroverà a dover fare i conti con una concorrenza più nutrita del solito con i piloti di Ferrari e McLaren (e forse anche quelli Mercedes) che proveranno in tutti i modi a mettere fine al suo dominio.

Ma non solo, per lui sarà un anno importante anche a livello personale dato che diventerà papà. Pur senza rinunciare a ciò che più ama fare (correre in pista e partecipare alle gare virtuali), prima di concentrarsi sulla nuova Red Bull e la nuova stagione il 27enne olandese però si è goduto le meritate vacanze e si è fatto due costosissimi regali.

A metà gennaio infatti Max Verstappen, accompagnato dalla fidanzata Kelly Piquet (figlia del tre volte iridato Nelson), è stato in Italia, precisamente a Viareggio, per il varo del suo nuovo yacht da 33 metri che ha battezzato con il nome "Unleash the Lion" ("Scatena il leone").

Si tratta di un Mangusta GranSport 33 prodotto dal cantiere navale Overmarine in collaborazione con il designer Alberto Mancini: uno scafo che combina elevate prestazioni (offerte dai 4 motori Volvo Penta da 1.000 cavalli ciascuno che consentono di raggiungere una velocità massima di 25 nodi) a comfort e lusso (5 cabine con finiture di alta qualità di cui una suite di 40 mq che offrono la possibilità di ospitare fino ad un massimo di 12 persone, oltre i 5 membri dell'equipaggio).

Un primo regalo da almeno 12 milioni di euro (questo è il prezzo base del Mangusta GranSport 33) che, secondo le stime fatte da esperti del settore, con tutti gli optional richiesti, potrebbe essere costato al quattro volte campione del mondo di Formula 1 intorno ai 14,5 milioni di euro. Un lussuoso e costoso sfizio per trascorrere in mare insieme ad amici e parenti parte delle proprie vacanze.

Ma Max Verstappen non si è limitato a regalarsi una nuova imbarcazione. Già, per festeggiare il suo quarto titolo mondiale e, soprattutto, per questioni logistiche che riguardano anche il fatto che la fidanzata Kelly è in dolce attesa e presto la famiglia si allargherà, durante questa pausa invernale ha deciso di farsi un regalo ancora più prezioso dello yacht: un nuovo jet privato.

Il pilota della Red Bull ha infatti acquistato un nuovissimo Dassault Falcon 8X che ha personalizzato con la stessa livrea (nero opaco e arancione) del suo "vecchio" Dassault Falcon 900EX che possedeva dal 2019 e che ha battezzato come PH-UTL (dove UTL dovrebbe essere l'acronimo del motto utilizzato anche per lo yacht "Unleash the Lion").

Max Verstappen si è dunque regalato un jet più grande rispetto al precedente (ora può trasportare fino ad un massimo di 16 passeggeri) ma soprattutto in grado di evitargli scali durante i viaggi (ha un'autonomia di 12mila chilometri) e permettergli di far rotta verso piccoli aeroporti meno frequentati (il nuovo acquisto può difatti atterrare anche in piste con lunghezza inferiore ai 700 metri): evidente che dietro questa scelta dunque vi siano anche ragioni familiari dato che probabilmente, in alcuni casi, potrà stare a casa un giorno in più rispetto a quanto era costretto a fare prima.

Ovviamente anche per quanto riguarda l'aereo le prestazioni vanno di pari passi con il lusso e il comfort: è dotato di interni eleganti e su misura, realizzati secondo le sue specifiche richieste, con camere da letto matrimoniali a scomparsa e un bar. Un secondo regalo ancora più prezioso del primo dunque. Così come evidenzia il suo prezzo: il Dassault Falcon 8X parte infatti da una base di 42 milioni di euro e, con le personalizzazioni richieste, al quattro volte campione del mondo di Formula 1 dovrebbe essere costato circa 48 milioni di euro.

Una cifra pazzesca che, sommata a quella spesa per acquistare lo yacht da 33 metri, svela come per i due regali che si è fatto dopo aver vinto il quarto titolo mondiale consecutivo in F1 Max Verstappen abbia speso oltre 60 milioni di euro. Una somma di denaro mostruosa per chiunque, ma non per il 27enne olandese dato che in realtà, senza contare sponsorizzazioni personali e altre attività extra pista, nel 2024 solo dalla Red Bull ha incassato 72,5 milioni di euro (58 di stipendio a cui si aggiungono 14,5 di bonus).