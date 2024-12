video suggerito

Verstappen gira in pista con la Ferrari a Portimao per due giorni: la classifica dei tempi non lascia dubbi Finito il Mondiale di Formula 1 2024 il campione del mondo Max Verstappen è volato in Portogallo per girare per due giorni sul circuito di Portimao con diverse vetture tra cui una Ferrari 296 GT3: l’olandese ha stracciato tutti e la classifica dei tempi non mente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cosa fa il quattro volte campione del mondo Max Verstappen appena terminato il Mondiale di Formula 1 2024 per staccare un po' la spina e godersi un po' di relax? Va a correre per due giorni su una Ferrari GT3 sul circuito di Portimao e, ovviamente, stracciando tutti nella classifica dei tempi. Il tutto mentre la Red Bull stava ufficializzando la decisione di cambiare il suo compagno di squadra per la prossima stagione con il licenziamento di Sergio Perez e la promozione di Liam Lawson.

Il campione olandese, come di consuetudine in questo periodo dell'anno, infatti è volato in Portogallo insieme al suo storico manager Raymond Vermeulen ed altri amici con cui condivide la passione delle corse (virtuali e reali) e per due giorni hanno girato sulla pista dell'Autodromo Internacional do Algarve di Portimao mettendosi alla guida di diverse vetture, tra cui la Ferrari 296 GT3 dell'Emil Frey Racing (l'auto con cui corre nel campionato DTM il figlio del suo procuratore e suo pupillo Thierry Vermeulen).

L'intero gruppo ha svolto tre sessioni sul tracciato lusitano (martedì 17 dicembre una al mattino e una al pomeriggio, e mercoledì 18 dicembre solo al mattino) e il campione del mondo in carica della Formula 1 è stato nettamente il più veloce in tutte e tre le sessioni chiudendo con un clamoroso tris nella classifica dei tempi dell'ultimissima sessione avendo messo a segno, con tre differenti auto, le tre migliori prestazioni cronometriche tra coloro che sono scesi in pista.

Il miglior tempo in assoluto è però l'1:39.658 messo a segno da Max Verstappen (unico a scendere sotto il muro dell'1'40") nella sessione pomeridiana di martedì con cui aveva migliorato di quasi due decimi l'1:39.813 che gli aveva permesso comunque di svettare su tutti nella graduatoria del mattino.

Nonostante abbia occupato il primo, il secondo e il terzo posto nella classifica dei tempi nella sessione mattutina del mercoledì infatti l'olandese della Red Bull non è riuscito a ripetere quanto fatto il giorno precedente (1:40.273 il miglior crono, 1:40.390 la seconda prestazione cronometrica e 1:42.829 quella che gli è valsa anche la terza piazza nella griglia dei tempi).