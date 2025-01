Verstappen penalizzato anche nelle corse virtuali: butta fuori il leader dell’IMSA alla prima curva

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

L'aggressività esagerata di Max Verstappen è ormai da anni uno degli argomenti che più divide il paddock della Formula 1 e adesso tale discussione si è allargata anche all'altro "mondo" frequentato con costanza dall'olandese, cioè quello delle corse virtuali. Nell'ultima stagione F1 le sue dure manovre in fase di sorpasso hanno spesso fatto discutere e anche i Commissari F1 si sono trovati più volte a dover intervenire infliggendo delle pesanti sanzioni al quattro volte campione del mondo, cosa che è successa anche al momento del debutto del 27enne di Hasselt nel Campionato IMSA Global Esports 2024-2025.

Max Verstappen e il suo Team Redline hanno infatti preso parte come wild card all'evento finale del campionato che si disputava sul circuito virtuale di Daytona e nel quale si decideva la lotta per il titolo che, dopo le qualifiche, sembrava ormai essere diventata quasi una formalità per il team Williams Esports che vi arrivava da leader in classifica e partiva dalla pole position. Pronti, via però proprio un'azzardata manovra di sorpasso del quattro volte iridato ha messo in discussione tutto (creando anche non poche polemiche).

Il pilota della Red Bull che scattava dalla terza casella della griglia di partenza ha immediatamente tentato di prendere la leadership della corsa alla prima curva provando a sorprendere il leader, proprio il team composto da Matt Farrow e Jaden Munoz in lotta per il titolo, con un sorpasso all'interno ritardando tantissimo la frenata (come più volte ha fatto nel corso dell'ultima stagione di Formula 1 soprattutto quando si è trovato a lottare ruota a ruota con gli alfieri della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri). Verstappen però non è riuscito a centrare il punto di corda per la svolta a sinistra con l'Acura da lui guidata che è andata dunque a colpire la BMW del team Williams che procedeva sulla traiettoria esterna. Un contatto che ha ricordato molto il dive-bombing effettuato in diverse circostanze nel duello con Norris nel corso della F1 2024. Anche in questo caso infatti entrambe le auto sono finite fuori pista (riuscendo poi, seppur danneggiate, a riprendere la gara) e anche in questo caso per Verstappen è arrivata una penalità per aver causato la collisione: un drive-through che ha inevitabilmente complicato il suo tentativo di rimonta.

Nonostante ciò il team Williams Esports, con Farrow e Munoz che sono riusciti a risalire il gruppo terminando la gara in decima posizione, è riuscito a conquistare il titolo, ma questo non ha evitato il nascere di alcune polemiche riguardo all'aggressività di Max Verstappen anche nel mondo delle corse virtuali. A differenza di quanto accaduto durante le situazioni simili andate in scena nel corso del Mondiale di Formula 1 2024, in quest'occasione l'olandese ha fatto mea culpa accettando di buon grado la punizione comminatagli dai Commissari: "Ho bloccato leggermente le gomme posteriori, ed è stato difficile controllare l’auto. Purtroppo, non sono riuscito a evitare l’altra vettura. Colpa mia" ha difatti detto immediatamente il quattro volte campione del mondo durante la diretta streaming della corsa.