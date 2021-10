Verstappen ha numeri da dominatore, ma c’è una statistica che preoccupa Max Verstappen è il leader del Mondiale di Formula 1, l’olandese ha appena 6 punti di margine su Hamilton. Il campionato è apertissimo, ma guardando una statistica in particolare si nota come incredibilmente il divario tra Max e Lewis sia clamorosamente piccolo. Guardando il numero dei giri in testa nella stagione 2021 si nota che Max Verstappen ha percorso più giro al comando dei Gp rispetto a tutti gli altri piloti messi assieme.

A cura di Alessio Morra

Da più parti si dice, giustamente, che Lewis Hamilton e Max Verstappen stanno dando vita a una sfida meravigliosa una lotta che riporta ai tempi d'oro della Formula 1. Una battaglia senza esclusioni di colpi, come si è visto a Silverstone e a Monza, un duello che si spera possa durare fino all'ultima gara, quella di Abu Dhabi. La lotta è quella classica che esalta e divide: da un lato il sette volte campione del mondo, dall'altra il talento che è già un campione a cui manca solo il titolo iridato. Il divario è di appena sei punti, Verstappen in Turchia ha superato nuovamente Hamilton. Ma guarda una statistica si capisce come sia esiguo il vantaggio di Max, che in un dato in particolare domina in modo assoluto, ma essere il pilota con il maggior numero di giri al comando del campionato 2021 non garantisce all'olandese né il titolo né un gap enorme sul suo rivale.

La Formula 1 ha pubblicato sui canali social un dato davvero incredibile, ha postato un'immagine in cui si ricorda che Verstappen è stato 469 giri in testa nel Campionato 2021 mentre tutti gli altri piloti hanno sommato fin qui 465 giri al comando. Qualcosa di incredibile e di inedito, non per la Formula 1 in sé, ma considerato il divario esiguo tra Lewis e Max. Leggendo con attenzione questi dati si capisce come la Red Bull quando ha vinto lo ha fatto dominando, come in Austria o in Olanda, dove Verstappen è stato imprendibile. Mentre Hamilton è riuscito a capitalizzare al massimo il periodo trascorso al comando dei Gp. 133 giri in vetta e 5 vittorie. D'altronde basta pensare al successo ottenuto a Silverstone, Lewis a pochi giorni dal termine superò Leclerc o anche in Bahrain dove nel finale con gomme più fresche soffiò il successo a Verstappen.

La classifica dei piloti considerati il numero di giri in testa ai Gp 2021: Max Verstappen 469; Lewis Hamilton 133; Valtteri Bottas 76; Esteban Ocon 65; Charles Leclerc 60; Daniel Ricciardo 48; Sergio Perez 34; Lando Norris 31; Carlos Sainz 12; Sebastian Vettel 4; Fernando Alonso 2.