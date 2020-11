Valentino Rossi sabato mattina tornerà in sella alla Yamaha e scenderà in pista a Valencia per le FP3 del GP d'Europa. Il Dottore ha ricevuto l'esito del tampone a cui si era sottoposto al suo arrivo a Valencia che ha confrmato la sua negatività al Covid-19. Dopo oltre 20 giorni e due GP saltati dunque il nove volte campione del mondo tornerà a correre nel Mondiale della MotoGP.

Ad annunciarlo è stata la Yamaha con un post sul profilo Twitter ufficiale della squadra del team ufficiale della casa di Iwata: "Il secondo test PCR di Valentino Rossi è risultato negativo. È già tornato nel nostro box e domani correrà" si legge infatti nella didascalia a corredo di una foto che ritrae il 41enne di Tavullia a colloquio con gli uomini del suo box già nel paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Dopo aver disputato le prime de sessioni di prove libere sul circuito di Valencia finisce dunque la prima esperienza in MotoGP per lo statunitense Garrett Gerloff chiamato dalla Yamaha per sostituire Valentino Rossi in questo GP d'Europa, qualora il Dottore non fosse risultato negativo al Covid in due occasioni prima del sabato. Cosa che è invece avvenuta: dopo esser risultato positivo al coronavirus nel tampone effettuato al martedì, il pilota marchigiano si è sottoposto ad un nuovo test nella giornata di giovedì il quale ha restituito esito negativo e gli ha consentito di lasciare l'isolamento di Tavullia e partire per Valencia.

Una volta arrivato in Spagna ha dovuto effettuare, come da protocollo, il secondo tampone e, solo dopo che quest'ultimo ha confermato la sua negativizzazione, ha avuto la certezza di poter finalmente tornare a gareggiare in MotoGP già a partire dalle FP3 del GP'Europa in programma sabato mattina.