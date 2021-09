Valentino Rossi in un tunnel senza fine: ad Aragon è penultimo per il secondo GP di fila Nel giorno in cui Pecco Bagnaia ha vinto il primo Gran Premio della sua carriera in MotoGP, Valentino Rossi ha evitato l’ultimo posto nelle battute finali, superando Luca Marini. Per la seconda gara consecutiva, dopo quella di Silverstone, Rossi si è classificato al penultimo posto di una gara del campionato di MotoGP.

A cura di Alessio Morra

Pecco Bagnaia ad Aragon con una gara magistrale ha vinto la prima gara della sua carriera in MotoGP. Una giornata che non dimenticherà mai il pilota piemontese che ha vinto un duello straordinario con un grande campione come Marc Marquez. Non dimenticherà, ma per motivi completamente diversi, questa gara nemmeno Valentino Rossi che per la seconda volta consecutiva ha chiuso al penultimo posto. Rossi solo nel finale è riuscito a sopravanzare il fratello Luca Marini.

Il ritiro lo ha annunciato lo scorso agosto il ‘Dottore', che a fine stagione dopo venticinque anni saluterà il circus e queste ultime gare nella MotoGP stanno diventando un calvario. Non che la prima parte di stagione sia stata straordinaria, ma ogni tanto qualche guizzo lo ha avuto Rossi, ottavo in Austria, ma sotto la pioggia, poche settimane fa. Ma le ultime due gare sono state estremamente negative. Fuori dalla zona punti (li ottengono i primi 15) e addirittura penultimo. A Silverstone Valentino si è classificato 18°, dietro di lui solo l'inglese Jake Dixon, all'esordio con la Yamaha.

Mentre oggi nel Gp di Aragan Rossi si è piazzato 19°, al traguardo ne sono arrivati 20 di piloti, l'ultimo è stato Luca Marini, che Rossi ha superato nel finale. Ha rischiato di arrivare ultimo, cosa che non gli accade dal 2009, quando un guasto però lo spedì all'ultima posizione nel Gp di Francia, ma erano altri tempi, quelli in cui Valentino Rossi lottava per vincere il titolo.

Rossi invece adesso è ventunesimo nel Mondiale 2021, ha conquistato appena 28 punti, gli stessi del fratello Luca Marini, che però ha un quinto posto che gli permette di essere davanti. Un brutto finale di carriera in MotoGP per Valentino, che comunque può sorridere perché uno dei suoi allievi, Pecco Bagnaia, è riuscito a vincere. E a fine gara proprio Bagnaia è stato applaudito da Rossi