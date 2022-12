Valentino Rossi è il nuovo pilota ufficiale della BMW: correrà ancora nel GT World Challenge Valentino Rossi inizia ufficialmente la sua nuova avventura come pilota ufficiale BMW nel suo secondo anno al GT World Challenge. Il ‘Dottore’ guiderà la MNW M4 GT del team WRT.

A cura di Fabrizio Rinelli

Valentino Rossi inizia ufficialmente la sua nuova avventura come pilota ufficiale BMW nel GT World Challenge. Il ‘Dottore' guiderà la MNW M4 GT del team WRT. Dopo il primo anno a bordo dell'Audi, il pilota pesarese proseguirà la sua avventura con la squadra che l'ha accolto in seguito al ritiro dalla MotoGP. "È molto eccitante perché rappresenta l'inizio di una nuova esperienza" ha detto Valentino Rossi entusiasta all'interno del video di presentazione apparso sul suo account personale e su quello della BMW. "Più di un autista – parte della famiglia! Siamo orgogliosi di annunciare Valentino Rossi come nuovo membro della nostra squadra piloti BMW M works".

Nelle immagini trasmesse si vede Rossi a bordo dell'auto dimostrando subito grande padronanza e sicurezza sulle quattro ruote, così come già ampiamente visto nel corso della scorsa stagione. Il Dottore inizierà il suo programma con la BMW a Dubai a metà gennaio nella 24h valida per la 24H Series. A Bathurst poi l'impegno per la 12h dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli, che precede il via del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. "Sono molto orgoglioso di diventare un pilota ufficiale BMW M works ed è una grande opportunità – ha detto a "Sportscas365" -, l’anno scorso ho iniziato a correre seriamente in auto e ora sono molto contento che il team WRT abbia scelto BMW M Motorsport come nuovo partner".

Valentino Rossi ha mostrato subito grande padronanza del mezzo. "Ho già avuto modo di provare la BMW M4 GT3 due volte e il feeling con la vettura è molto buono – ha aggiunto Rossi -. Possiamo essere competitivi nella prossima stagione ed è una grande opportunità correre con due piloti molto forti il prossimo anno come Maxime Martin e Augusto Farfus".

Grande soddisfazione anche da parte di Andreas Roos, direttore di BMW M Motorsport: "Valentino è un eccellente pilota su quattro ruote – ha detto – È fantastico che Valentino si unisca alla nostra famiglia BMW M Motorsport come nuovo pilota ufficiale il prossimo anno. Non vediamo l’ora di lavorare insieme". In questo momento comunque BMW non si è voluta sbilanciare sottolineando come Rossi prenderà parte a diverse sessioni di test e altre gare.