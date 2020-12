Quando prenderà il via il Mondiale 2021 della MotoGP Valentino Rossi avrà già compiuto 42 anni. Come gli accade ormai da diverse stagioni, il marchigiano sarà il pilota più vecchio sulla griglia di partenza e il prossimo anno correrà contro 8 piloti che non erano ancora nati quando fece il suo esordio nel Motomondiale (gara della 125cc del GP della Malesia del 1996), tra cui il fratello Luca Marini. Per la prima volta il "Dottore" non gareggerà nella classe regina con un team ufficiale dato che dalla prossima stagione farà parte della Petronas, squadra satellite della Yamaha, e in molti, da ultimo Flavio Briatore, gli hanno consigliato il ritiro.

Valentino Rossi però non sembra essere assolutamente d'accordo con chi gli suggerisce di appendere il casco al chiodo e mettere fine alla sua longeva e vincente carriera prima dell'inizio del prossimo campionato. E il campionissimo urbinate, che sta trascorrendo le festività natalizie allenandosi insieme a tanti ragazzi della VR46 Academy al MotorRanch di Tavullia, ha anche spiegato il perché di questa sua scelta rispondendo indirettamente ai suoi detrattori:

"Sono più vecchio di Dovizioso, Pedrosa e Jorge che rappresentavano la generazione di piloti più giovane dopo di me – ha sottolineato il ‘Dottore' –. Ma ognuno ha la propria storia, la propria motivazione e la propria passione. L'età è solo un fattore, solo una delle tante cose che influenzano la carriera di un pilota. Sono felice di poter correre il prossimo anno e spero di essere competitivo – ha poi aggiunto il nove volte iridato -. È sempre difficile perché i giovani piloti stanno diventando sempre più forti. È una grande sfida, ma ci proverò" ha concluso infine parlando a proposito della sua nuova avventura con il team Petronas Yamaha dove avrà come compagno di squadra il pupillo, amico e allievo Franco Morbidelli.