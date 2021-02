Il circuito di MotoGP di Termas de Rio Hondo in Argentina, è stato devastato da un incendio divampato nella notte. Sono andati distrutti sia i box che area vip e sala stampa. Il terribile incendio ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Al momento sono in corso indagini per capire cosa abbia causato l'incendio nella zona alta dei box. Le fiamme si sono sviluppate molto velocemente soprattutto a causa del forte vento delle ultime ore. A quel punto la situazione è divenuta presto ingestibile.

Si prospettano danni per milioni di euro, anche se fortunatamente il circuito pare sia dotato di un’assicurazione contro gli incendi. Scricchiolii di lamiere ed esplosioni di vetri nella notte, hanno creato letteralmente il panico. Quello di Termas de Rio Hondo, è il secondo appuntamento del mondiale di MotoGP. Nel frattempo le autorità locali hanno già avviato un’indagine per capire cosa abbia potuto determinare l'incendio e dunque le cause dell’incidente. Stando alle prime ricostruzioni, pare proprio che le fiamme abbiano evitato la zona del Paddock.

Corsa per salvare il Museo Juan Manuel Fangio

I vigili del fuoco hanno lavorato intensamente e i media argentini fanno sapere come stiano facendo di tutto per salvare il Museo Juan Manuel Fangio. Praticamente il museo dedicato al Motosport che si trova all'interno del Paddock, anche se in una zona più distaccata. Numerose le persone che hanno fermato le fiamme che in pochissimo tempo hanno avvolto gran parte della zona alta dei box e che hanno coperto anche l'area vip e la sala stampa.

Le fiamme erano visibile a distanze di diversi metri e proprio il forte vento, che ha permesso al fuoco di avvolgere l'intera zona dove è divampato l'incendio, sta rendendo difficilissimo il lavoro dei vigili del fuoco. Una situazione inimmaginabile con ancora da chiarire la causa dell'incendio: doloso o meno. Difficile in questo momento pensare che si possa svolgere la gara del Gran Premio sul circuito argentino.