Trionfo Petrucci alla Dakar, tappa folle: “Un cammello mi ha fatto ribaltare, pensavo fosse finita” Danilo Petrucci è stato il grande protagonista della Dakar 2022. Il pilota ternano vince in modo rocambolesco la quinta tappa: “Pensavo fosse finita quando un cammello mi ha fatto ribaltare”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Danilo Petrucci è stato il grande protagonista della Dakar 2022. Dalla MotoGP alla vittoria della quinta tappa. Un trionfo pazzesco per il pilota di Terni che dopo la delusione del ritiro nella seconda tappa, si è riscattato diventando il primo pilota di MotoGP a vincere una tappa alla Dakar. Petrucci è stato favorito dalla penalità di 6 minuti inflitta a Toby Price per aver superato il limite di velocità in slow zone.

E così, quando il secondo posto sembrava poter essere già una conquista importante per Petrucci, nonostante il ritardo di 4'14" nei confronti dello stesso Toby Price, arriva la penalità a quest'ultimo che consente a Petrux di trionfare ed entrare nella storia. Petrucci non crede ai suoi occhi: "Mi avevano detto di fare attenzione ai cammelli in Arabia e oggi ne ho visto un bel gruppetto, circa una decina, intorno al km 60 – racconta Petrucci sottolineando le grandi difficoltà incontrate in gara – Uno era nero e quando mi ha visto è venuto verso di me, quindi mi sono dovuto spostare per evitarlo e mi sono capottato".

Il racconto della vittoria: "Sto piangendo come un bambino"

Petrucci racconta nei dettagli il suo ribaltamento. "Mi sono cappottato rompendo parafango e paramani – ha raccontato anche il pilota – Ho proseguito la gara ripartendo e solo alla fine mi hanno detto che avevo vinto la tappa". La vittoria è arrivata in un momento in cui nemmeno lo stesso Petrucci pensava di poter arrivare al successo:

"Sto piangendo come un bambino – ha detto il pilota umbro visibilmente emozionato – Non riesco a crederci". Una grandissima soddisfazione per Petrux, che dopo le tante difficoltà incontrate alla vigilia e durante le prime giornate di questa maratona della Dakar, ha saputo riprendersi confermando la tradizione di una corsa che continua a regalare sorprese.