Tragedia sfiorata nel GP Monaco di Formula 2: Martins sfreccia e si ritrova i commissari in pista Tragedia sfiorata nella F2 a Monaco con Victor Martins non ha rallentato con i commissari in pista per un incidente nonostante la doppia bandiera gialla esposta: impatto mancato per centimetri.

A cura di Vito Lamorte

Tragedia sfiorata nella feature race della F2 a Monaco. Victor Martins è riuscito a evitare due commissari di gara che erano in pista: nonostante le bandiere gialle il pilota di Art Grand Prix viaggiava a folle velocità ed è stato penalizzato con un drive through nel corso della gara per non aver rallentato a sufficienza.

Ripercorriamo quanto è accaduto in pista. Jack Doohan ha perso il controllo della propria automobile all’inizio del 22° giro e si è schiantato all’ingresso del Casinò Square: subito sono intervenuti i marshals per spegnere ogni principio di incendio sulla Virtuosi Racing del pilota australiano.

L’incidente ha portato subito in pista la Safety Car con i cartelloni esposti e la doppia bandiera gialla sventolata, come da regolamento: tutti questi segnali indicano che i piloti dovrebbero andare ad una velocità tale da poter arrestare la propria corsa in qualsiasi momento per evitare altre spiacevoli situazioni.

Il pilota francese, vincitore nel 2020 della Eurocup Formula Renault 2.0 e campione del mondo di Formula 3 nel 2022, è riuscito ad alzare il piede nonostante fosse arrivato all’ingresso della curva del Casinò ad una velocità molto alta ed è stato autore di una manovra che gli ha permesso di evitare soltanto all’ultimo sia la macchina ferma in pista che i commissari intervenuti per il soccorso. Impatto mancato per centimetri.

Martins, nonostante la sua spregiudicatezza, con i suoi riflessi è riuscito a evitare una clamorosa tragedia in pista.

Guardando la vicenda come si è svolta e il bilancio finale, la cosa più importante è che nessuno si sia fatto male ma è evidente che c'è bisogno di più attenzione da parte di tutti in pista per evitare situazioni spiacevoli.

Il pilota francese dopo la penalità che gli è stata inflitta è scivolato in ottava posizione ed è probabile che la sanzione subita in gara non sarà la sola ad arrivare per lui.