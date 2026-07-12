Tragedia a Brno, morti i piloti Steinmayr e Rus: incidente al via della gara del campionato Alpe Adria

I due piloti Philipp Steinmayr e Adrian Rus sono morti al via della gara di Stk1000/Sbk dell’Alpe Adria Championship sul circuito di Brno. Impatto violentissimo alla partenza.

Tragedia nel mondo dei motori: morti Philipp Steinmayr e Adrian Rus. I due piloti sono deceduti a seguito di un terribile incidente avvenuto al via della gara di Stk1000/Sbk dell'Alpe Adria Championship sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca. Questo il comunicato ufficiale diramato dalla federazione internazionale sui propri canali ufficiali: "Con profondo dolore, il Campionato Mondiale Endurance FIM (FIM EWC) ha appreso della morte di Philipp Steinmayr e Adrian Rus, in seguito a un incidente durante una prova del Campionato Internazionale Alpe Adria all'Automotodrom Brno. Philipp ha partecipato alla 24 Heures Motos 2026 con il team National Motos Honda FMA. I nostri pensieri sono con le famiglie, i cari e i team di entrambi i piloti, e con tutti coloro che li conoscevano".

La quinta gara del programma, riservata alle categorie STK1000 e Superbike, ha visto schierati ben 47 piloti in griglia, distribuiti su 16 file di partenza. Ebbene l'incidente è accaduto proprio alla partenza quando Philipp Steinmayr ha alzato il braccio dalla sua seconda posizione per segnalare un problema tecnico alla moto rimasta con il motore spento proprio al via. I motociclisti alle sue spalle, vedendolo fermo sono riusciti a evitarlo mentre uno degli ultimi in griglia, arrivando a tutta velocità, ovvero Adrian Rus, visto che la sua visuale era chiusa dalle altre moto davanti, ha potuto vedere solo alla fine Steinmayr centrandolo in pieno.

L'impatto è stato violentissimo e come spiega ‘gpone.com' per i due piloti non c'è stato nulla da fare. L'austriaco è deceduto sul posto, il rumeno in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Dopo l’incidente l'organizzazione ha così deciso di cancellare tutto l’intero programma previsto nel weekend comprese le gare di Supersport 300 European Cup, Supersport 600 European Cup, Superstock 1000 European Cup e Women’s European Championship.

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Una tragedia che riapre anche il dibattito sulla sicurezza sui circuiti di moto. In particolare resta da capire se un così alto numero di piloti in griglia fosse la soluzione più sicura. La FIM sarà chiamata a questo punto ad analizzare quanto successo dal punto di vista dei regolamenti e valutando eventuali modifiche ai criteri di ammissione e suddivisione delle categorie.