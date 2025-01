Toto Wolff affranto per Hamilton in Ferrari: “Come vedere la tua ex con un altro per la prima volta”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Lewis Hamilton si appresta a vivere la sua prima stagione da pilota della Ferrari. Il pilota inglese dopo dodici anni ha lasciato la Mercedes e sta prendendo confidenza con il nuovo mondo. In questi ultimi dieci giorni Hamilton ha vissuto i primi giorni in rosso, esordio al volante, foto con Leclerc, casco a tema, dove comunque predomina il giallo, e foto con la tuta rossa. Tutto impazza sui social. Toto Wolff, suo ex team principal, nonché grande amico, vede tutto a distanza. E il boss della Mercedes in un'intervista a Sky ha usato una metafora per stabilire il suo stato d'animo nel vedere Hamilton in rosso.

I primi giorni di Hamilton alla Ferrari

La storia si sta scrivendo giorno per giorno, e il meglio deve ancora arrivare. Il primo giorno da pilota Ferrari è già scolpito nella pietra, seguito dall'incontro con i tifosi, le prime parole in italiano, i primi giri di pista con la SF-23, e pure l'errore che lo ha spedito contro le barriere a Barcellona.

I tifosi di Hamilton lo celebrano sui social mostrando con orgoglio le foto dell'uomo in rosso, i tifosi della Ferrari, la maggior parte, pure. Ma c'è chi dall'altra parte ovviamente non può essere indifferente. Non può essere altrimenti. Perché dodici anni alla Mercedes non si possono dimenticare, e anzi saranno sempre una parte fortissima della storia sportiva e della vita di Lewis.

Il rammarico di Toto Wolff

Anni vissuti fianco a fianco con Toto Wolff che è tornato a parlare del 40enne pilota inglese. Rispondendo a una domanda, di Sky, su cosa avesse provato nel vedere la prima, già iconica, foto di Hamilton con la tuta Ferrari ha detto: "Diciamo che è un po' come se divorziassi amichevolmente, e va tutto bene, ma poi vedi il tuo partner per la prima volta con un nuovo ‘amico'. Ma sono davvero felice per lui, gli ho detto che quelle foto erano iconiche, che è stato così ben curato. Con Lewis non c'è nessuna sorpresa".