“Ti prometto che ci vedremo presto”: il messaggio straziante della fidanzata di Dean Berta Vinales Il motorsport è in lutto per la morte di Dean Berta Viñales. La tragica morte del giovane pilota ha segnato i familiari, gli amici e la fidanzata Rebecca Ortola, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una lettera molto toccante: “Non ho né la forza né le parole per esprimere il mio dolore in questo momento”.

A cura di Vito Lamorte

"Perché? Perché la vita è così? Perché porta via le persone che ami di più da questo mondo? Non ho né la forza né le parole per esprimere il mio dolore in questo momento". Inizia così la lettera di Rebecca Ortola, fidanzata di Dean Berta Viñales morto sabato in un tragico incidente sul circuito di Jerez de la Frontera nel corso di una gara del Mondiale Supersport300. Il pilota spagnolo a tre giri dal termine è scivolato in uscita dal curva1 a causa di un contatto ed è stato investito da alcuni rivali che sopraggiungevano. Le condizioni del classe 2006 sono apparse da subito disperate e inutile è stato il trasferimento in ospedale: poche ore dopo è arrivata la triste conferma del decesso a causa di un doppio trauma, toracico ed alla testa.

Ieri era toccato a Maverick Viñales, cugino del 15enne scomparso, scrivere poche parole per ricordarlo mentre oggi è arrivato il messaggio su Instagram della giovane calciatrice con cui il pilota classe 2006 aveva una relazione. Rebecca Ortola non ha nascosto tutto il suo dolore e ci sono dei passaggi davvero commoventi: "Dal giorno in cui ti ho incontrato, abbiamo iniziato a parlare ogni giorno fino a quando te ne sei andato … dal primo giorno ho saputo che eri tu, nonostante i nostri alti e bassi nella relazione, ero sicuro che saremmo sempre rimasti insieme, qualunque cosa sarebbe successa, saremmo sempre stati io e te… È così ingiusta la vita…".

La notizia è stata un duro colpo per il mondo del motorsport ma la tragica morte che ha colpito il giovane Viñales ha segnato i suoi familiari, gli amici più cari e la sua fidanzata, che ha voluto condividere le sue parole con i suoi follower: "Conservo tutti momenti che ho passato con voi (che non sono pochi), e tutte le volte che siamo andati avanti e ci siamo sostenuti a vicenda. […] Ti prometto che ci vedremo presto. Come dicevi tu: sempre uniti vita mia. Ti amo con tutta me stessa. Amore della mia vita, ora e per il resto della mia vita. Abbiamo tanto bisogno di te…Riposa in pace tesoro".