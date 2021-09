Maverick Viñales piange il cugino Dean: “Un duro colpo per la nostra famiglia, sarai sempre con noi” Maverick Vinales ricorda Dean Berta Viñales, pilota tragicamente scomparso sabato 25 settembre a causa di un incidente in gara nel Mondiale Supersport300. Il cugino del 15enne spagnolo ha scritto poche parole su Instagram per ricordarlo: “Non ci sono parole, è un duro colpo per la nostra famiglia”.

A cura di Vito Lamorte

Lutto nel mondo del motorsport. La morte del giovane pilota spagnolo Dean Berta Viñales, che ieri è rimasto vittima di un tragico incidente all'età di 15 anni durante la gara del Mondiale Supersport 300, ha portato sconforto e amarezza in tutto il mondo del motociclismo. Il classe 2006 era impegnato nella gara1 della categoria SuperSport300 con una moto del Viñales Racing Team e dopo essere caduto dalla sua moto è stato investito dai piloti che lo stavano seguendo. Nonostante i soccorsi siano stati immediati, la situazione è parsa grave fin da subito e dopo qualche ora di attesa è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Sono stati cancellati gli appuntamenti di sabato, mentre domenica le tre categorie sono tornate in pista oggi nonostante la tristezza per quanto accaduto.

All’inizio dell'undicesimo e terzultimo giro Dean Berta Viñales è scivolato alla curva 1 e nell'incidente sono rimasti coinvolti anche Harry Khouri, Daniel Mogeda e Alejandro Carrion. Subito è stata esposta la bandiera rossa e al pilota spagnolo sarebbe stato immediatamente praticato il massaggio cardiaco sul luogo dell'incidente. Purtroppo non è bastato.

Sono stati tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza che sono stati inviati alla famiglia del giovane centauro spagnolo e poso fa sono arrivare anche le parole di Maverick Viñales, che ha voluto ricordare il cugino con un messaggio personale. Il padre di Maverick, Angel, è a capo del Vinales Racing Team, ovvero la squadra nella quale correva Dean.

Un dolore familiare davvero tremendo, evidente anche nelle parole che pochi minuti fa Maverick Viñales ha trasferito sul suo profilo di Instagram: "Non ci sono parole per questo momento, è stato un duro colpo per la nostra famiglia, ricorderò sempre le nostre sfide in ogni momento con qualsiasi cosa. Sei il nostro ‘mostriciattolo' e sarai sempre con noi. Ti mando un bacio enorme ovunque tu sia".