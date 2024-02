Test MotoGP in Qatar, risultati e tempi del day-1: Bagnaia subito veloce, Martin 2°, Marquez fatica Classifica dei tempi e risultati del day-1 dei test della MotoGP 2024 sulla pista di Losail in Qatar: Bagnaia il più veloce davanti a Martin ed Espargaro, Marc Marquez fa ancora fatica con la Ducati sul giro secco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

I piloti della MotoGP sono tornati in pista sul circuito di Losail in Qatar per il day-1 degli ultimi test prestagionali prima dell'inizio del Mondiale 2024 e i valori venuti fuori nelle otto ore di prove sul tracciato qatariota sembrano confermare quanto avevano detto i precedenti test di Sepang. Il più veloce sul giro secco è infatti stato il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia che, dopo aver testato diverse soluzioni sulla sua Ducati nel corso della giornata, nel momento in cui ha montato l'aerodinamica 2024 completa sulla sua GP24 al 36° dei 51 giri effettuati ha piazzato un 1:52.040 che gli ha permesso di terminare questo primo giorno in vetta alla classifica dei tempi (con un crono simile a quello fatto registrare nelle qualifiche del GP del Qatar 2023 che gli era valso il quarto posto in griglia).

Alle spalle del piemontese il suo grande rivale con cui ha lottato per il titolo iridato fino all'ultima gara nella passata stagione, vale a dire l'alfiere del Team Pramac Jorge Martin, anch'esso in sella ad una Desmosedici GP24, che nella sua tornata più veloce ha fermato il cronometro sull'1:52.260 mettendosi così in seconda posizione con poco più di due decimi di ritardo rispetto al miglior tempo di giornata ma davanti al primo dei piloti Aprilia (che per lunghi tratti di questo day-1 sono apparsi i più veloci in pista) Aleix Espargarò e al sudafricano della KTM Brad Binder che hanno chiuso rispettivamente al 3° e 4° posto.

Conferme rispetto a Sepang anche per Fabio Di Giannantonio che ha messo a referto il quinto miglior crono di giornata precedendo Maverick Vinales, Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco (primo dei piloti Honda), l'alfiere della Yamaha (scesa in pista con soluzioni tecniche innovative per quel che riguarda scarico e codone) Fabio Quartararo e, soprattutto, il compagno di squadra del team VR46 Marco Bezzecchi che ha chiuso con l'11° tempo a oltre tre decimi dal romano. Confermate anche le difficoltà di adattamento alla Ducati sul giro secco per il nuovo pilota del team Gresini Marc Marquez che in questo day-1 dei test di Losail non è riuscito ad andare oltre l'1:52.959 che lo ha relegato in sedicesima piazza a oltre nove decimi dal tempo fatto registrare da Pecco Bagnaia.

Francesco Bagnaia (Ducati) 1:52.040 Jorge Martin (Ducati Pramac) +0.220 Aleix Espargaro (Aprilia) +0.292 Brad Binder (KTM) +0.296 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) +0.427 Maverick Vinales (Aprilia) +0.455 Alex Marquez (Ducati Gresini) +0.516 Enea Bastianini (Ducati) +0.549 Johann Zarco (Honda LCR) +0.592 Fabio Quartararo (Yamaha) +0.597 Marco Bezzecchi (Ducati VR46) +0.759 Joan Mir (Honda) +0.738 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) +0.774 Jack Miller (KTM) +0.856 Pedro Acosta (KTM GasGas) +0.898 Marc Marquez (Ducati Gresini) +0.919 Takaaki Nakagami (Honda LCR) +1.168 Luca Marini (Honda) +1.393 Alex Rins (Yamaha) +1.602 Augusto Fernandez (KTM GasGas) +1.715 Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse) +1.903 Michele Pirro (Ducati Pramac) +2.469 Cal Crutchlow (Yamaha) +2.471

