Dialogo tra Marquez e Bagnaia rubato dalle telecamere: gli confessa il suo problema sulla Ducati Al termine dei test di Sepang della MotoGP 2024 Marc Marquez confida a Pecco Bagnaia il suo più grande problema nel guidare la Ducati: un confronto privato catturato dalle telecamere.

A cura di Michele Mazzeo

Tra le grandi attrattive del Mondiale 2024 della MotoGP c'è sicuramente il confronto tra il campione in carica Pecco Bagnaia e l'otto volte iridato Marc Marquez che quest'anno passando al team Gresini si è unito alla schiera dei piloti che guideranno una Ducati. E il clamoroso trasferimento dello spagnolo su una moto della casa di Borgo Panigale, dati i precedenti, aveva lasciato pensare all'inizio di una rivalità molto accesa tra i due.

Il primo vero confronto in pista da piloti Ducati (Bagnaia con la GP24, Marquez con la GP23) è andato in scena durante i test di Sepang che hanno visto il piemontese stracciare il record della pista malese mentre il 30enne di Cervera, soprattutto nel giro lanciato, ha palesato delle difficoltà nell'estrarre il massimo dalla sua Desmosedici. Nulla di sorprendente alla luce del fatto che nella sua lunga carriera in MotoGP il "Cabronçito" ha sempre guidato una Honda, moto molto diversa da quelle partorite a Borgo Panigale.

Più sorprendente invece il fatto che tra coloro che erano annunciati come certi rivali sembra invece esserci collaborazione e scambio di opinioni. Non è passato inosservato infatti il dialogo, immortalato dalle telecamere della MotoGP, andato in scena a Sepang alla fine della tre giorni di test tra i due che non sapevano di essere ripresi. Un dietro le quinte dal quale emerge uno scambio di vedute sincere e un confronto sulle sensazioni provate in pista in sella alla Ducati con tanto di confessione fatta dall'otto volte campione del mondo.

"È tosta?" chiede infatti Bagnaia avendo visto le difficoltà di adattamento alla sua nuova moto da parte di Marc Marquez che risponde con eloquente "È diversa!". "Ti ho visto, la stai guidando come una Honda" replica quindi il piemontese trovando conferma da parte dello spagnolo: "Sì, devo ancora capire. Lì avevo una gomma di 22 giri". "Si vedeva" aggiunge quindi il campione del mondo in carica facendo il gesto dello spinning.

A quel punto Marquez confida la più grande difficoltà riscontrata in questo suo primo approccio con la Ducati: "Devo capire come fare il time attack: con la Honda devi entrare in curva ed accelerare molto presto, con questa è diverso" l'osservazione fatta dallo spagnolo che viene quindi confermata da Bagnaia ("Sì, perché non gira" ribadisce infatti il pilota del team ufficiale della casa di Borgo Panigale). Visioni concordi anche per quel che riguarda il passo gara: "Sul passo è più facile" dice infatti il neo alfiere del Team Gresini trovando anche in questo caso d'accordo il 27enne di Chivasso ("Sì, perché alla fine è più ferma, è più stabile").

Differenti vedute invece sul peso della Ducati che Bagnaia trova più pesante rispetto alla Honda mentre lo spagnolo non sembra essere dello stesso avviso: "Forse è solo un po' più pesante" aggiunge difatti il campione del mondo in carica non trovando d'accordo Marquez ("Pesante no, non la sento più pesante"). Bagnaia spiega quindi il motivo della sua sensazione: "Quando ti vedevo con la Honda, mi sembravi più veloce nei cambi di direzione" che chiosa il confronto rivelando che in realtà "Non era più così da quando alla Honda hanno fatto l’ultimo step aerodinamico".

