Test MotoGP 2025 a Sepang, cos'è successo nel day-2: cadute per Marquez e Bagnaia, vola Morbidelli I risultati e la classifica dei tempi della seconda giornata dei test pre-stagionali della MotoGP 2025 di scena sul circuito di Sepang: svetta Morbidelli, conferma per Quartararo e Yamaha, cadono Bagnaia e Marc Marquez.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una concitatissima giornata d'apertura, nel secondo giorno dei test pre-stagionali della MotoGP 2025 di scena sul circuito di Sepang il lavoro per team e piloti è filato più liscio. Anche oggi però non sono mancate le cadute con i tre piloti più attesi, cioè gli alfieri del team Factory Ducati, Marc Marquez (unico a non migliorare la prestazione cronometrica rispetto al day-1) e Pecco Bagnaia, e il talento della KTM Pedro Acosta, tutti finiti nella ghiaia durante un giro veloce (fortunatamente con conseguenze meno gravi rispetto a quelle occorse il giorno precedente a Jorge Martin, Raul Fernandez e Di Giannantonio, costretti a rientrare in Europa per operarsi).

Il grande protagonista di giornata sulla pista malese è stato Franco Morbidelli del team VR46 che, grazie all'1:57.210 stampato nelle fasi iniziali della sessione ha chiuso in vetta alla classifica dei tempi del day-2 (e al momento anche a quella combinata dell'intero test pre-stagionale a Sepang). Alle spalle del pilota italiano si è piazzato Fabio Quartararo (il più veloce del primo giorno) che conferma dunque i passi in avanti fatti dalla Yamaha in termini di prestazioni rispetto alla passata stagione.

Il francese è infatti l'unico pilota in top-5 a non correre in sella ad una Ducati: alle sue spalle nella graduatoria finale troviamo infatti i due centauri del team Gresini Alex Marquez e Fermin Aldeguer e Pecco Bagnaia, autori rispettivamente del 3°, 4° e 5° miglior crono di giornata. Conferme importanti anche per la Honda con Joan Mir in sesta posizione con soltanto un decimo di ritardo dal tre volte campione del mondo che lo precede e praticamente alla pari della migliore KTM, quella di Pedro Acosta (7° a soli 14 millesimi dal tempo messo a segno dal connazionale).

Dopo la disastrosa giornata di ieri, Marco Bezzecchi regala un primo sorriso all'Aprilia piazzandosi dentro la top-10 a sandwich tra le due Yamaha del Team Pramac di Miguel Oliveira (8°) e Jack Miller (10°). Ancora a caccia del feeling con la nuova moto invece i due piloti del team satellite della KTM Maverick Vinales ed Enea Bastianini rispettivamente 16° e 17° nella classifica dei tempi ad oltre un secondo e tre decimi dal leader Franco Morbidelli.

Test MotoGP 2025 a Sepang, day-2: risultati e classifica dei tempi

Franco Morbidelli (VR46/Ducati) 1:57.210 Fabio Quartararo (Yamaha) +0.114 Alex Marquez (Gresini/Ducati) +0.130 Fermin Aldeguer (Gresini/Ducati) +0.335 Francesco Bagnaia (Ducati) +0.442 Joan Mir (Honda) +0.581 Pedro Acosta (KTM) +0.595 Miguel Oliveira (Pramac/Yamaha) +0.761 Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.785 Jack Miller (Pramac/Yamaha) +0.795 Brad Binder (KTM) +0.922 Johann Zarco (LCR/Honda) +0.928 Alex Rins (Yamaha) +1.065 Marc Marquez (Ducati) +1.237 Luca Marini (Honda) +1.308 Maverick Vinales (Tech3/KTM) +1.314 Enea Bastianini (Tech3/KTM) +1.322 Ai Ogura (Trackhouse/Aprilia) +1.401 Augusto Fernandez (Yamaha) +1.487 Somkiat Chantra (LCR/Honda) +1.828 Michele Pirro (Ducati) +2.196 Lorenzo Savadori (Aprilia) +2.561