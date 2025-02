video suggerito

Cos'è successo nel primo giorno dei test della MotoGP 2025 a Sepang: risultati e classifica dei tempi I risultati e la classifica dei tempi del day-1 dei test prestagionali della MotoGP 2025 in programma a Sepang in Malesia: Quartararo il più veloce, poi Marc Marquez con la Ducati ufficiale, Pecco Bagnaia non brilla. Giornata nera per Aprilia. Test già finiti per gli infortunati Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez.

A cura di Michele Mazzeo

I test prestagionali della MotoGP 2025 di scena a Sepang, in Malesia, si sono aperti con una prima giornata che ha regalato tantissimi colpi di scena. Un primo giorno in pista che ha riservato belle notizie come il ritorno ad alti livelli di Fabio Quartararo e della Yamaha ma anche bruttissime come gli infortuni rimediati dal campione del mondo in carica Jorge Martin (che dovrà tornare in Europa per operarsi alla mano destra e al piede sinistro), dall'alfiere della Trackhouse Raul Fernandez e dal pilota del team VR46 Fabio Di Giannantonio.

Test terminati in anticipo anche per quest'ultimi due dato che anch'essi devono fare immediatamente rientro nel Vecchio Continente per sottoporti ad interventi chirurgici rispettivamente alla mano sinistra e alla già operata spalla sinistra (il romano ha difatti rimediato una nuova frattura alla clavicola).

Per quel che riguarda l'aspetto sportivo a brillare in questo primo giorno di test è stato il campione del mondo 2021 Fabio Quartararo che in sella alla sua Yamaha M1 ha stampato la miglior prestazione cronometrica dell'intera sessione con il suo 1:57.555. Un tempo non eccezionale se si considera che qualche mese fa, nelle qualifiche del GP di Malesia, il tempo che è valsa la pole position a Pecco Bagnaia è stato inferiore di un secondo e due decimi. Un tempo che però regala ottimismo alla casa giapponese dato che il crono messo a referto da Quartararo in questo day-1 è più basso di quello che, in quella stessa qualifica dello scorso novembre, aveva stabilito la migliore M1 in pista (anche in quel caso quella del francese che si era guadagnato la partenza dall'ottava casella della griglia).

Prestazione convincente anche per Marc Marquez in quello che il vero debutto ufficiale da pilota del team Factory della Ducati. L'otto volte iridato è stato infatti il centauro più veloce tra quelli scesi in pista in sella ad una moto della casa di Borgo Panigale. Fermandosi ad appena mezzo decimo dal miglior tempo di Quartararo difatti il quasi 32enne (li compirà il prossimo 17 febbraio) di Cervera ha chiuso al secondo posto nella classifica dei tempi precedendo nell'ordine suo fratello Alex, il suo nuovo compagno di squadra nel team Gresini Fermin Aldeguer e l'altro alfiere del team di Valentino Rossi, Franco Morbidelli, che hanno chiuso rispettivamente in terza, quarta e quinta posizione. Lontanissimo invece Pecco Bagnaia che non ha spinto al massimo in questa prima giornata di test chiudendo al 17° posto nella classifica dei tempi.

Joan Mir (6° con oltre mezzo secondo di ritardo dal crono del francese della Yamaha) è stato invece il migliore dei piloti Honda, mentre Pedro Acosta (11°) ha guidato la graduatoria ristretta ai centauri in sella ad una KTM (Binder 12°, Vinales 13° e Bastianini 19°). Giornata nerissima invece per Aprilia e il suo team satellite Trackhouse che, dopo aver perso per infortunio sia Jorge Martin che Raul Fernandez, ha visto i due superstiti Ai Ogura (16°) e Marco Bezzecchi (18°) non brillare almeno per quel che riguarda la posizione ottenuta nella classifica finale dei tempi.

La classifica dei tempi del Day-1 dei test della MotoGP 2025 a Sepang

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) 1:57.555 Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) +0.051 Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP) +0.183 Fermin Aldeguer (Gresini Racing MotoGP) +0.480 Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.559 Joan Mir (Honda HRC Castrol) +0.560 Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.710 Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +0.743 Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) +0.777 Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +0.816 Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +0.841 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) +0.952 Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) +0.997 Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +1.097 Luca Marini (Honda HRC Castrol) +1.149 Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) +1.208 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +1.392 Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) +1.652 Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) +2.042 Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) +2.121 Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda LCR) +2.744 Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) +3.733 Jorge Martin (Aprilia Racing) +3.766