Il vero motivo dell'incidente di Di Giannantonio nei test MotoGP a Sepang: "Voleva impennare" Il team manager della VR46 spiega cos'è davvero accaduto a Fabio Di Giannantonio caduto durante i test a Sepang. Il pilota romano dovrà operarsi di nuovo: "La verità è che voleva impennare".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il 2025 di Fabio di Giannantonio doveva rappresentare un nuovo inizio per il pilota romano del team VR46 Racing il quale, a seguito dell'infortunio di novembre alla spalla per la caduta in Austria, si è dovuto fermare di nuovo. Diggia si è infatti procurato subito la frattura della clavicola, sempre alla spalla sinistra, durante la prima giornata di test di MotoGP a Sepang. Una sfortuna incredibile per lui che adesso dovrà sottoporsi a una nuova operazione tra sabato e lunedì. Ma cos'è successo davvero? A spiegarlo è Pablo Nieto, team manager della VRG46.

Nel corso di un'intervista rilasciata a ‘The Race' l'ex pilota afferma che l'infortunio di Di Giannantonio è stato causato dagli eccessivi festeggiamenti. Testimoni oculari hanno ipotizzato che si sia trattato di un incidente imbarazzante da parte di Di Giannantonio, la cui causa dell'infortunio è stato il fallito tentativo di impennare. "Alla fine, dobbiamo essere realisti – ha spiegato Nieto -. Dobbiamo dire cosa è successo. E questa è la verità". A quel punto il team manager spiega nei dettagli tutto ciò che è accaduto quando Diggia ha superato la bandiera a scacchi.

Il momento in cui tutti erano attorno a Di Giannantonio dopo la caduta.

"La verità è che era molto felice, perché è stato senza moto per tre mesi, ieri ha fatto un lavoro fantastico – ha spiegato -. Nella prima parte della giornata è stata molto dura perché con una moto nuova devi provare un sacco di cose, un sacco di parti nuove, un sacco di parti della Ducati… e poi ha fatto un ottimo tempo sul giro". A quel punto sottolinea nello specifico cosa è accaduto: "Era molto felice, e quando i piloti sono felici cercano di impennare… e lui l'ha fatto nel momento sbagliato, tra le curve 4 e 5, un po' con l'angolazione, e la moto… sai… queste cose non devono succedere, ma posso capirle perché ero anche un pilota".

Di Giannantonio dopo ora sottoporsi a un'altra operazione.

Nieto aspetterà Diggia consapevole di averlo a disposizione per la prima gara

Nieto sottolinea come chiaramente, a partire dal Diggia, siano tutti un po' rammaricati per quanto accaduto: "Venivamo da un infortunio di tre mesi fa, non abbiamo fatto le ultime tre gare del 2024 per cercare di essere al 100% nella prima gara e ora siamo in questa situazione". Dopo l'intervento ci sarà chiaramente un periodo di riabilitazione e poi subito in modo: "È molto importante dirgli che la prima gara sarà il nostro test invernale, è molto importante che lo capiamo – conclude -. E poi cercare di arrivare alla prima gara: certo, non sarà al 100%, ma dobbiamo cercare di arrivare nel migliore modo possibile".