Test F1 2025, dove vedere le prove in Bahrain in TV e streaming: orari e programma completo Il programma e gli orari della diretta TV e live streaming dei test della Formula 1 2025 di scena in Bahrain sul circuito di Sakhir dal 26 al 28 febbraio: attesa per i tempi della nuova Ferrari di Hamilton e Leclerc, occhi puntati anche sulla Red Bull di Verstappen, le McLaren di Norris e Piastri e sulla giovanissimo italiano Andrea Kimi Antonelli neopilota Mercedes. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la lunga pausa invernale la Formula 1 torna finalmente in pista per i test collettivi che aprono di fatto il Mondiale F1 2025. Dal 26 al 28 febbraio team e piloti si ritroveranno in Bahrain nel circuito di Sakhir per il primo vero confronto a bordo delle monoposto create ad hoc per la nuova stagione. Ventiquattro ore divise in tre giorni (in ognuno dei quali si comincia alle 8.00 ora italiana fino alle 12.00, con un'ora di pausa e si continua poi dalle 13.00 fino alle 17.00) che vedranno alternarsi in pista tutti i protagonisti del campionato che comincerà due settimane più tardi in Australia. Sarà dunque la prima vera occasione in cui le nuove line-up delle 10 scuderie del Circus potranno confrontarsi con gli avversari e capire sia il livello del lavoro svolto in fabbrica dalla propria compagine sia quello svolto dalle altre squadre. Non c'è la possibilità di vedere i test F1 2025 in chiaro su TV8: a trasmetterli in diretta TV sarà Sky Sport mentre lo streaming sarà possibile su Sky Go e NOW.

Riflettori puntati dunque inevitabilmente sulla Ferrari che disporrà, per la prima volta in un evento ufficiale della Formula 1, della nuova coppia di piloti formata dal confermato Charles Leclerc e dal suo nuovo compagno di squadra, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che nel corso dei tre giorni di test si alternerà al volante della nuova SF-25. Grande attesa anche per vedere quale sarà il livello delle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e delle Red Bull del campione in carica Max Verstappen e del nuova arrivato Liam Lawson, cioè le vetture con cui, molto probabilmente, dovrà fare i conti la scuderia di Maranello per quel che riguarda la lotta ai titoli iridati, piloti e costruttori.

Altro aspetto interessante sarà anche vedere all'opera i tanti rookie che si sono assicurati un sedile in griglia per questo nuovo mondiale, su tutti, ovviamente, il 18enne italiano Andrea Kimi Antonelli che prenderà il posto di Hamilton in Mercedes al fianco di George Russell e il britannico cresciuto nella Ferrari Driver Academy Olly Bearman che sarà compagno di squadra di Esteban Ocon in Haas, ma anche i due duellanti per il titolo di Formula 2 della passata stagione Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar scelti rispettivamente da Sauber e Racing Bulls per questo imminente Mondiale F1 2025.

Formula 1 2025, il programma dei test in Bahrain: gli orari TV

I test di Formula 1 2025 in Bahrain cominciano mercoledì 26 febbraio alle ore 8:00 (ora italiana) e si concludono alle 17.00 di venerdì 28 febbraio. In ognuno dei tre giorni sono previste una sessione mattutina dalle ore 8 alle ore 12 e una sessione pomeridiana dalle ore 13 alle ore 17. Gli orari in cui le monoposto gireranno sulla pista di Sakhir saranno dunque uguali sia nella giornata d'apertura che nel day-2 e nel day-3 in programma giovedì e venerdì. Tali orari coincidono con gli orari TV della diretta su Sky e dello streaming su Sky Go e NOW.

Mercoledì 26 febbraio – prima giornata

Sessione 1: 08:00 – 12:00 Sessione 2: 13:00 – 17:00 Giovedì 27 febbraio – seconda giornata

Sessione 3: 08:00 – 12:00 Sessione 4: 13:00 – 17:00 Venerdì 28 febbraio – terza giornata

Dove vedere i test della Formula 1 in tv e streaming

I test F1 2025 in programma dal 26 al 28 febbraio in Bahrain si possono vedere in diretta TV e live streaming su Sky. La pay tv trasmette infatti tutte le sessioni di test sulla pista di Sakhir integralmente e in tempo reale sul canale Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené. Inoltre per gli abbonati sarà possibile vedere i test della Formula 1 2025 di scena a Sakhir anche in live streaming sull'app Sky Go o, previa sottoscrizione del "pass sport", anche su NOW. Non sarà invece possibile seguire gli unici test prestagionali del Mondiale F1 2025 in chiaro dato che non è prevista la trasmissione delle varie sessioni su TV8. Sarà comunque possibile seguire gratis la diretta di tutti i test F1 2025 sul canale YouTube e anche sul profilo TikTok di Sky Sport F1.