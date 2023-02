I tempi dei test F1 2023 in Bahrain, la Ferrari di Sainz dietro Verstappen: risultati di oggi in diretta La prima sessione dei test F1 2023 di scena in Bahrain premia la Red Bull di Max Verstappen: secondo tempo per Carlos Sainz con la Ferrari che deve fare i conti con inattesi problemi alla SF-23.

A cura di Michele Mazzeo

Primo vero banco di prova per le monoposto che si sfideranno nel Mondiale di Formula 1 2023. Oggi, sul circuito di Sakhir in Bahrain, sono iniziati infatti i test pre-stagionali che dureranno fino a sabato. Nella sessione mattutina di questo day-1 per la Red Bull è sceso in pista il campione del mondo in carica Max Verstappen (che proseguirà a girare anche nel pomeriggio), mentre per la Ferrari a debuttare sulla SF-23 è stato Carlos Sainz (nella sessione pomeridiana toccherà invece a Charles Leclerc).

Il vero debutto in pista della nuova vettura del Cavallino ha evidenziato alcuni inaspettati problemi (il muso che si ammacca con la velocità e gli strani saltellamenti in rettilineo). Per quanto riguarda i tempi fatti registrare dai piloti rispettati i pronostici per quanto riguarda le prime due posizioni con Verstappen il più veloce che precede lo spagnolo della Ferrari. Delude invece la Mercedes che con Russell chiude solo quinto alle spalle anche di Albon con la Williams e Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo.

I tempi dei piloti dopo i test F1 di stamattina in Bahrain

Max VERSTAPPEN (Red Bull) 1:32.959 Carlos SAINZ (Ferrari) +0.294 Alexander ALBON (Williams) +0.712 Guanyu ZHOU (Alfa Romeo) +0.764 George RUSSELL (Mercedes) +1.215 Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) +1.465 Felipe DRUGOVICH (Aston Martin) +1.605 Yuki TSUNODA (AlphaTauri) +1.712 Pierre GASLY (Alpine) +1.863 Oscar PIASTRI (McLaren) +1.929 52

Test F1 2023, la Ferrari di Leclerc corre a Sakhir nel pomeriggio

Il day-1 dei test prestagionali della Formula 1 2023 proseguirà nel pomeriggio con un'altra sessione di quattro ore sul circuito di Sakhir in Bahrain. Sulla Red Bull ci sarà nuovamente Max Verstappen che lascerà il volante a Sergio Perez solo nella giornata di venerdì. Per quanto riguarda la Ferrari invece, dopo Sainz, nella sessione pomeridiana a scendere in pista con la SF-23 sarà Charles Leclerc. Alternanza anche in casa Mercedes con Lewis Hamilton che nel pomeriggio dovrebbe prendere il posto di Russell alla guida della W14.