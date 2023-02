Leclerc infastidito al box Ferrari nei test F1: il primo giorno sulla SF-23 è stato un calvario Cominciano male i test della Formula 1 2023 per Charles Leclerc: i continui problemi alla SF-23 costringono il monegasco, visibilmente infastidito, a stare a lungo ai box.

A cura di Michele Mazzeo

Non sembra essere iniziata nel migliore dei modi la stagione 2023 per la Ferrari che nel primo giorno dei test ufficiali in Bahrain ha visto la SF-23 deludere in parte le aspettative. Nella sessione mattutina chiusa con il secondo tempo da Sainz (dietro la Red Bull di Verstappen) prima l'inconveniente del muso che si ammaccava improvvisamente a causa della velocità e poi quei saltelli irregolari in rettilineo (bouncing) avevano già messo apprensione ai tifosi del Cavallino, ma è soprattutto nella sessione pomeridiana, quando in pista con la nuova monoposto del team di Maranello è sceso Charles Leclerc, che la situazione ha cominciato a farsi preoccupante.

Il debutto ufficiale del monegasco con la SF-23 nei test F1 2023 in Bahrain non è stato infatti come ci si aspettava. Il 25enne di Monte-Carlo ha infatti dovuto fare i conti con una vettura nervosa al posteriore e che nei giri lanciati saltella vistosamente anche in curva (cosa che lascia pensare che non si tratti soltanto di bouncing bensì della ricomparsa del porpoising), una macchina che non gli consente di spingere al massimo e sfruttare tutta la potenza della power unit Ferrari.

Nelle prime tre ore e un quarto infatti a causa di questi inaspettati problemi Charles Leclerc ha potuto girare pochissimo, con la SF-23 spesso costretta ai box per lunghi periodi per permettere ai meccanici di lavorare e cercare di sistemare tutti i problemi evidenziati di volta in volta dal pilota. Che il monegasco non sia rimasto contento da questo suo primo giorno a bordo della nuova vettura lo si evince dall'espressione molto infastidita nel momento in cui, dopo aver effettuato appena 4 tornate dal rientro in pista, ha dovuto attendere al box per quasi un'ora mentre i tecnici del Cavallino lavoravano alacremente sulla macchina sostituendo due volte l'ala posteriore e intervenendo sulle sospensioni anteriori.

Anche dopo il lungo intervento dei meccanici, il monegasco è stato più volte costretto a rientrare ai box per l'insistenza di alcuni problemi riscontrati sulla SF-23 (soprattutto per quel che riguarda la tenuta del posteriore in ingresso curva) e non ha potuto girare con continuità come si aspettava. Insomma per Charles Leclerc non si è trattato di certo dell'esordio sperato sulla nuova monoposto con cui spera di poter lottare per il titolo nel Mondiale di Formula 1 2023 che prenderà il via tra una settimana con il GP del Bahrain sullo stesso circuito in cui vanno in scena questi test che finora non hanno riservato grandi soddisfazioni a lui e alla Ferrari.