Tardozzi sul 23° posto di Bagnaia nelle libere in Catalogna: “Mi dà fastidio, deve aiutarci”

Il team manager Ducati, Davide Tardozzi, ha commentato il 23° posto di Pecco Bagnaia dopo le libere del GP di Catalogna spiegando cosa sia successo: “Mi dà fastidio, deve aiutarci”.

Foto: SkySport.it

Il weekend di MotoGP è appena iniziato ma i problemi per la Ducati di Pecco Bagnaia sembrano essere gli stessi. Fin dall'inizio del Mondiale il pilota italiano non è mai riuscito a trovare il feeling perfetto con la sua moto. Un problema non di poco conto per Bagnaia che inevitabilmente è stato condizionato anche mentalmente da questa situazione. Nella giornata di oggi Pecco Bagnaia ha chiuso al 23° e penultimo posto le prove libere a Barcellona. Una situazione che sembra essere precipitata e invece il team manager Ducati, Davide Tardozzi, cerca di guardare il bicchiere mezzo piano.

Tardozzi ha parlato a Sky Sport dopo la sessione: "Rimane ancora un problema che parzialmente pensiamo di aver intuito, ma ora faremo una nuova mossa in FP1 – spiega -. Pecco da inizio anno non ha confidenza in frenata". Allo stesso tempo però Tardozzi bacchetta anche il pilota italiano quando da studio gli chiedono quasi pensa della 23esima posizione. A quel punto Tardozzi è netto: "La classifica mi impressiona e mi dà fastidio".

Bagnaia durante le libere di Barcellona.

Tardozzi sottolinea: "Non è lo standard di Pecco ma pensiamo di aver fatto un piccolo passo avanti rispetto alle altre gare e per questo voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, vedremo nel pomeriggio". Il team manager della Ducati poi punta il dito proprio su Bagnaia specificando come debba metterci anche del suo per riuscire ad uscire da questa situazione e provare a fare il massimo affinché possa tornare a fare i numeri brillanti visti fino allo scorso anno.

Le parole di Tardozzi su Bagnaia e il 23° posto nelle libere in Catalogna

"Ci aspettiamo che Pecco ci metta del suo per risolvere questi problemi – conclude ancora Tardozzi – e per quanto possiamo aiutarlo ci deve aiutare ad aiutarlo". Il concetto è chiaro, anche Bagnaia deve fare del suo meglio per mettere il team nelle giuste condizioni affinché possano aiutarlo al meglio. "Abbiamo bisogno che si concentri di più per passare sopra alle difficoltà e che pensi di più al pilota che è a quanto sia bravo". Parola ora alla pista per capire se si rivedrà presto il vero Pecco.