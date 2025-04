video suggerito

Tamponata in corsa, l'auto impazzisce e si schianta: "Ho chiuso gli occhi e ho aspettato l'impatto" Spaventoso quanto spettacolare incidente durante una corsa a Cordoba in Argentina: a tutta velocità su un rettilineo Ulises Martìnez ha perso il controllo della sua Volkswagen e si è schiantata su un'auto parcheggiata dopo aver divelto le barriere di sicurezza: "Non ho più pensato a nulla, ho chiuso gli occhi e stretto i denti, aspettando l'impatto"

A cura di Alessio Pediglieri

L'autodromo di Río Cuarto, nella provincia di Cordoba in Argentina è stato teatro di un incidente scioccante durante la finale della Classe 3 del CA.PI.Cor, quando il pilota Ulises Martínez , alla guida della sua Volkswagen Gol, ha perso il controllo dell'auto dopo essere stato tamponato da dietro su un rettilineo. La vettura è stata sbalzata violentemente contro il marciapiede, per poi sfondare la recinzione di sicurezza e finire la sua corsa schiantandosi su un veicolo parcheggiato. Nonostante la violenza dell'impatto, il pilota è riuscito a uscirne illeso, così come gli spettatori dall'altra parte della recinzione, ma il racconto di quanto accaduto ha confermato il rischio corso: "Ad un certo punto mi sono tenuto stretto, ho chiuso gli occhi e ho atteso l'impatto".

Il terribile incidente è stato tanto spettacolare quanto impressionante, con la Volkswagen totalmente distrutta, tranne che nell'abitacolo debitamente costruito con misure di sicurezza massime: l'impatto è avvenuto a tutta velocità su uno dei rettilinei del circuito di Cordoba e, secondo le ricostruzioni dello stesso Martínez, è stato causato da una leggera collisione con il posteriore di un'altra vettura, che gli ha fatto perdere il controllo del volante.

Le immagini terribili dalle telecamere esterne e da quella nell'abitacolo

Le immagini sono state pazzesche sia dalle riprese delle telecamere poste lungo il tracciato sia da quelle a bordo vettura, all'interno dell'abitacolo dell'auto di Martinez. La Volkswagen esce prima dal lato destro della pista e poi si dirige direttamente verso le recinzioni di sicurezza sul lato sinistro, puntando il muretto impattandolo in modo frontale fino a ribaltarsi e ruotare su se stessa che ha costretto Martìnez a subire una serie di rotazioni impressionanti: "Alla fine del lungo rettilineo di Río Cuarto, prima di arrivare al punto di frenata, ho urtato il posteriore di un'altra auto e la mia è impazzita: quando ha toccato l'erba, ho perso completamente il controllo e sono letteralmente volato verso la recinzione".

Martìnez: "Ho stretto i denti e ho aspettato il colpo. Grazie a Dio nessuno del pubblico è stato ferito"

Anche i video attraverso l'onboard cam sono altrettanto spaventosi, con Martìnez che lascia il volante e si ritrova qualche secondo più tardi sottosopra: "Non ho avuto altra reazione che aggrapparmi alle cinture e aspettare il colpo. Non ho pensato ad altro: ho chiuso gli occhi, mi sono tenuto stretto, ho stretto i denti e ho aspettato il colpo. Ho girato su me stesso, ma grazie a Dio non mi sono fatto male. Tutte le misure di sicurezza hanno funzionato bene e sono riuscito a uscire da solo". Illesi anche gli spettatori che si trovavano sul luogo dell'incidente: "È stata una vera fortuna perché c'erano persone vicino alla recinzione e sono caduto sopra un'auto lì parcheggiata. Grazie a Dio nessuno si è fatto male"