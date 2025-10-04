Super Bezzecchi vince la Sprint al GP Indonesia: Marc Marquez solo settimo, Bagnaia crolla
Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Mandalika al GP d'Indonesia. Il pilota Aprilia si è reso protagonista di una gara a dir poco avvincente che l'ha visto protagonista sin dai primi giri. Dopo la qualifica conquistata nella notte, Bezzecchi è dunque partito dalla pole alla Sprint ma la sua gara è stata tutt'altro che semplice. Il pilota italiano è stato infatti costretto a rimontare dopo una brutta partenza. Nel finale però è riuscito a compiere una rimonta completando all'ultimo giro il sorpasso su un sorprendente Aldeguer, 2° al traguardo, e prendendosi la vittoria della gara.
Sul podio è salito anche Raul Fernandez mentre al quarto posto si è piazzato Alex Marquez. Gara difficile invece per il campione del mondo in carica Marc Marquez il quale non è riuscito ad andare oltre il settimo posto. Chi invece non è riuscito a ripetersi dopo il Giappone è stato Pecco Bagnaia che nonostante il feeling ritrovato con la moto non è andato oltre il 14° posto in evidente difficoltà. Bezzecchi in classifica recupera 9 punti allo stesso Bagnaia per la corsa alla terza posizione in classifica: i due sono separati da 20 lunghezze. Il pilota della Ducati invece vede allontanarsi la seconda posizione.
La nuova classifica piloti dopo la Sprint in Indonesia
- Marc Marquez 544 punti
- Alex Marquez 346
- Pecco Bagnaia 274
- Marco Bezzecchi 254
- Franco Morbidelli 198
- Pedro Acosta 195
- Fabio Di Giannantonio 183
- Fermin Aldeguer 156
- Fabio Quartararo 149
- Johann Zarco 124
- Brad Binder 105
- Raul Fernandez 102
- Luca Marini 101
- Enea Bastianini 89
- Joan Mir 77
- Maverick Vinales 72
- Ai Ogura 70
- Jack Miller 58
- Alex Rins 45
- Jorge Martin 34
- Miguel Oliveira 26
- Pol Espargaro 16
- Takaaki Nakagami 10
- Lorenzo Savadori 8
- Augusto Fernandez 8
- Somkiat Chantra 2
- Aleix Espargaro 0