Super Bezzecchi vince la Sprint al GP Indonesia: Marc Marquez solo settimo, Bagnaia crolla

Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Mandalika al GP d'Indonesia. Il pilota Aprilia si è reso protagonista di una gara a dir poco avvincente che l'ha visto protagonista sin dai primi giri. Dopo la qualifica conquistata nella notte, Bezzecchi è dunque partito dalla pole alla Sprint ma la sua gara è stata tutt'altro che semplice. Il pilota italiano è stato infatti costretto a rimontare dopo una brutta partenza. Nel finale però è riuscito a compiere una rimonta completando all'ultimo giro il sorpasso su un sorprendente Aldeguer, 2° al traguardo, e prendendosi la vittoria della gara.

Sul podio è salito anche Raul Fernandez mentre al quarto posto si è piazzato Alex Marquez. Gara difficile invece per il campione del mondo in carica Marc Marquez il quale non è riuscito ad andare oltre il settimo posto. Chi invece non è riuscito a ripetersi dopo il Giappone è stato Pecco Bagnaia che nonostante il feeling ritrovato con la moto non è andato oltre il 14° posto in evidente difficoltà. Bezzecchi in classifica recupera 9 punti allo stesso Bagnaia per la corsa alla terza posizione in classifica: i due sono separati da 20 lunghezze. Il pilota della Ducati invece vede allontanarsi la seconda posizione.

La nuova classifica piloti dopo la Sprint in Indonesia