Super Bezzecchi vince la Sprint al GP Indonesia: Marc Marquez solo settimo, Bagnaia crolla

Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Mandalika al GP d’Indonesia. Il pilota Aprilia supera Aldeguer all’ultimo giro. Marc Marquez solo settimo mentre Bagnaia chiude in quattordicesima posizione.
A cura di Fabrizio Rinelli


Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Mandalika al GP d'Indonesia. Il pilota Aprilia si è reso protagonista di una gara a dir poco avvincente che l'ha visto protagonista sin dai primi giri. Dopo la qualifica conquistata nella notte, Bezzecchi è dunque partito dalla pole alla Sprint ma la sua gara è stata tutt'altro che semplice. Il pilota italiano è stato infatti costretto a rimontare dopo una brutta partenza. Nel finale però è riuscito a compiere una rimonta completando all'ultimo giro il sorpasso su un sorprendente Aldeguer, 2° al traguardo, e prendendosi la vittoria della gara.

Sul podio è salito anche Raul Fernandez mentre al quarto posto si è piazzato Alex Marquez. Gara difficile invece per il campione del mondo in carica Marc Marquez il quale non è riuscito ad andare oltre il settimo posto. Chi invece non è riuscito a ripetersi dopo il Giappone è stato Pecco Bagnaia che nonostante il feeling ritrovato con la moto non è andato oltre il 14° posto in evidente difficoltà. Bezzecchi in classifica recupera 9 punti allo stesso Bagnaia per la corsa alla terza posizione in classifica: i due sono separati da 20 lunghezze. Il pilota della Ducati invece vede allontanarsi la seconda posizione.

La nuova classifica piloti dopo la Sprint in Indonesia

  1. Marc Marquez 544 punti
  2. Alex Marquez 346
  3. Pecco Bagnaia 274
  4. Marco Bezzecchi 254
  5. Franco Morbidelli 198
  6. Pedro Acosta 195
  7. Fabio Di Giannantonio 183
  8. Fermin Aldeguer 156
  9. Fabio Quartararo 149
  10. Johann Zarco 124
  11. Brad Binder 105
  12. Raul Fernandez 102
  13. Luca Marini 101
  14. Enea Bastianini 89
  15. Joan Mir 77
  16. Maverick Vinales 72
  17. Ai Ogura 70
  18. Jack Miller 58
  19. Alex Rins 45
  20. Jorge Martin 34
  21. Miguel Oliveira 26
  22. Pol Espargaro 16
  23. Takaaki Nakagami 10
  24. Lorenzo Savadori 8
  25. Augusto Fernandez 8
  26. Somkiat Chantra 2
  27. Aleix Espargaro 0
