video suggerito

Stroll operato a Barcellona: corsa contro il tempo per il Canada, l’Aston Martin allerta due piloti Lance Stroll ha saltato per un problema al polso il Gran Premio di Spagna. Il pilota canadese si è operato al polso a Barcellona e rischia di saltare la gara del Canada. Due piloti in lizza per sostituirlo: Drugovich e Vandoorne. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il mistero Stroll si infittisce. Nelle ultime ore si è detto di tutto e di più sul forfait del pilota canadese per il GP di Spagna. Ora, però, il problema al polso, sul quale si è anche favoleggiato, assume contorni differenti. Perché Stroll è stato sottoposto a un intervento chirurgico, e adesso è a rischio per il GP del Canada (in programma il 15 giugno). Ed è un problema per l'Aston Martin, che ha due piloti di riserva, entrambi impegnati però in quello stesso weekend nella 24 Ore di Le Mans.

Lance Stroll operato al polso: rischia di saltare il GP Canada

Stroll, che ha incredibilmente più punti di Alonso nel Mondiale Piloti, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere i problemi al polso destro, dolori che sono tornati lancinanti dopo le Qualifiche del GP di Spagna, che il canadese non ha disputato. L'intervento è stato condotto dal dottor Xavier Mir, che aveva curato già Daniel Ricciardo dopo l'infortunio alla mano (riportato al Gp d'Olanda, 2023).

Chi può sostituire Stroll in Canada: due candidati

In questo weekend la Formula 1 si riposa, per poi ripartire con il Gran Premio del Canada, tecnicamente la gara di casa di Stroll che rischio di saltarla. I tempi tecnici per recuperare, se non è qualcosa di ‘grave', ci sono. Anche se l'Aston Martin non ha rivelato nulla sull'intervento, è chiaro che siano partite le grandi manovre per l'eventuale sostituzione. Il team inglese, di proprietà di papà Stroll, ha ben due piloti di riserva.

In ordine Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne, che ufficialmente sono iscritti alla 24 Ore di Le Mans, che si terrà proprio tra il 14 e il 15 giugno. Bisognerebbe capire in quel caso quale dei due piloti sarebbe scelto e quale dei due rinuncerebbe alla storica gara francese. Drugovich sarebbe l'indiziato e decidendo in favore della sostituzione di Stroll, in quel caso il brasiliano farebbe il suo esordio assoluto in Formula 1.