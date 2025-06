video suggerito

Piastri vince il GP Spagna, a Barcellona è doppietta McLaren: Leclerc sul podio, Hamilton sesto Oscar Piastri vince il quinto GP della stagione. Doppietta McLaren a Barcellona, con Norris secondo. Leclerc terzo davanti a Russell e Hulkennberg. Sesto Hamilton, penalizzato Verstappen. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Piastri vince il GP Spagna, alle sue spalle Norris. Doppietta McLaren. Leclerc ha una buona dose di fortuna e si prende il terzo posto dopo l'ingresso della Safety Car. Poi Russell e Hulkenberg, che ha superato Hamilton. Alonso conquista i primi punti del Mondiale, Verstappen penalizzato è solo decimo.

Hamilton parte bene, poi cede la posizione a Leclerc

Piastri mantiene la prima posizione al via, Verstappen infila Norris, mentre Hamilton passa Russell, superato pure da Leclerc. L'avvio è molto interessante. Poi poco altro nella prima metà, perché la gara è tattica. Si decide tutto ai box. Swap position tra Hamilton e Leclerc, che dopo aver trovato due volte la porta sbarrata trova la libertà.

Strategia aggressiva di Verstappen

I pit stop sono decisivi, potenzialmente. Verstappen si ferma per primo, tra i big. L'idea è geniale. L'undercut è vincente. Max scivola ottavo, ma dopo la sosta dei due McLaren è primo. Superati in un sol colpo Piastri e Norris. Leclerc guadagna terreno su Norris (terzo) e su Hamilton, che lo segue, come Russell. Antonelli invece è settimo a metà gara, in bagarre con Hadjar e Gasly.

Verstappen si ferma al 29° giro per la seconda volta e prova a scombinare tutte le strategie. Max si mette a correre e rapidamente prende Leclerc, ma soprattutto gli rifila quattro secondi nei due giri successivi al sorpasso. Verstappen dà l'idea di poter fare tre soste, a differenza di tutti gli altri. Mentre nelle retrovie c'è bagarre con Lawson scatenato.

Il motore tradisce Antonelli ed è Safety Car

La terza sosta Max la fa, ed è l'unico. La strategia è vincente. Perché a 16 giri dal termine Verstappen bracca le McLaren. Mentre Leclerc è quarto con Russell e Hamilton che lo seguono. Dietro c'è bagarre con Hulkenberg in top ten. La gara era diventa di una noia rara, quando però al giro 55 il motore tradisce Kimi Antonelli. Sfortunato. Motore in fumo. Entra la Safety Car a 10 giri dal termine. Vanno tutti ai box, prima di una ripartenza che si prevede spettacolare.

Verstappen duella con Leclerc e Russell e viene penalizzato

In realtà ci sono solo due sorpassi pesanti, quello di Leclerc su Verstappen, che paga la gomma bianca, e quello di Hulkenberg che sale al settimo posto dopo aver infilato Hadjar. Poi è bagarre tra Max e Russell, sportellate vere che costano caro a Verstappen che al traguardo è quinto, ma scivola decimo. Vince Piastri davanti a Norris e Leclerc. Hamilton dietro a Hulkenberg! Clamoroso. Alonso nono, a quasi 44 anni ottiene i primi punti del campionato. Bravo.