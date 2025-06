video suggerito

L'improvvisa assenza di Stroll nel GP Spagna diventa un mistero: spunta una mail dopo uno sfogo nel box Il forfait di Lance Stroll nel GP di Spagna ha sollevato più di una perplessità. Ufficialmente fuori per un problema fisico, dietro la rinuncia del canadese emergono indiscrezioni su uno sfogo furioso in box e una comunicazione tardiva via mail. E ora Aston Martin guarda con attenzione al possibile impiego di Felipe Drugovich per il GP di Montreal.

A cura di Michele Mazzeo

L'assenza improvvisa di Lance Stroll dalla griglia della gara del Gran Premio di Spagna della Formula 1 2025 ha acceso i riflettori su una vicenda che, col passare delle ore, si arricchisce di dettagli sorprendenti. Dopo aver preso parte alle qualifiche del sabato, concluse al 14° posto e con l'eliminazione in Q2, il pilota canadese, figlio del patron dell'Aston Martin Lawrence Stroll, ha rinunciato a correre la gara della domenica che poi ha visto dominare le McLaren. La motivazione ufficiale diffusa dal team britannico parla di persistenti dolori a mano e polso, residui dell'infortunio del 2023, che avrebbero reso necessaria un'operazione chirurgica già fissata per lunedì 2 giugno.

Fin qui, tutto nei binari della cautela medica. Ma qualcosa non torna. Il team infatti avrebbe appreso la decisione del pilota solo in serata e, in modo piuttosto inusuale, tramite una mail. Un dettaglio che ha colto di sorpresa anche i suoi stessi meccanici. "La versione secondo cui Stroll stesse convivendo con questi dolori è stata accolta con sorpresa dai membri del team. E i meccanici di Lance sono stati informati via mail che non avrebbe corso il giorno dopo, restandone stupiti", ha riportato difatti la testata brasiliana UOL.

Ma c'è di più. Stando a quanto raccontato dalla BBC, il sabato di Stroll non sarebbe stato affatto tranquillo. Fonti interne al paddock hanno parlato di uno sfogo furioso nel box Aston Martin, subito dopo la fine delle qualifiche. Secondo alcune fonti il canadese avrebbe danneggiato l'attrezzatura nel box e insultato i membri della squadra dopo essere stato eliminato in Q2. Interpellato sulla vicenda, un portavoce del team non ha smentito l'accaduto, confermando che il pilota era molto arrabbiato una volta sceso dalla sua monoposto, ma ha smentito che questo episodio fosse collegato con l'infortunio e l'assenza al via della gara del giorno successivo.

Una versione che non ha dissipato i dubbi. Anche perché Stroll, oltre a saltare la gara, non si è nemmeno presentato al controllo del peso post-qualifica, incappando in un richiamo formale da parte della FIA. Solo successivamente, infatti, è arrivata la conferma del forfait e dell'operazione.

Per Aston Martin, dunque, una domenica a due facce: da un lato il sollievo per i primi punti stagionali di Fernando Alonso, dall'altro l'incertezza crescente intorno al secondo sedile. Le prossime ore saranno decisive per capire se Stroll potrà recuperare in vista del prossimo appuntamento in calendario, il GP del Canada del 15 giugno, gara di casa per il 26enne. In caso contrario, è pronto a subentrare Felipe Drugovich, già in preallerta.