Formula 1 oggi, orari TV del GP Spagna su TV8 e Sky e dove vederlo: Piastri in pole, Hamilton davanti a Leclerc

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP Spagna. Piastri in pole nella griglia di partenza davanti a Norris e Verstappen dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 15:00 Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, diretta in chiaro in differita su TV8 alle 19:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

La Griglia di Partenza del GP Spagna

1ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren)

2ª fila: Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes)

3ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes)

4ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine)

5ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin)

6ª fila: Alexander Albon (Williams), Gabriel Bortoleto (Sauber)

7ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Marton)

8ª fila: Ollie Bearman (Haas), Nico Hulkenberg (Sauber)

9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Carlos Sainz (Williams)

10ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Yuki Tsunoda (Red Bull)

3 minuti fa 09:30 Gli orari del GP di oggi: a che ora parte la F1 Il Gran Premio di Spagna si disputerà oggi, domenica 1 giugno, e prenderà il via alle ore 15. Diretta TV solo su Sky. Oscar Piastri partirà in pole position. A cura di Alessio Morra 32 minuti fa 09:00 Tempi e risultati delle qualifiche di Formula 1: i verdetti della lotta per la pole La McLaren ha confermato di un essere di un altro pianeta a Barcellona. Pole di Piastri, stellare, e Norris in prima fila. Alle loro spalle scatteranno Russell e Verstappen. Poi Hamilton, Antonelli e Leclerc, solo settimo. A cura di Alessio Morra 51 minuti fa 08:41 Il podio è l'obiettivo della Ferrari nel GP Spagna La Ferrari a Barcellona punta il podio. Hamilton e Leclerc lo hanno detto a chiare lettere. Vogliono piazzarsi tra i primi, o quantomeno ci proveranno. Non sarà semplice, ma il passo gara sembra buono e le posizioni di partenza sono la quinta e la settima, ma c'è da battagliare con rivali di alto livello, su tutti SuperMax. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 08:00 Le caratteristiche del circuito di Spagna per il GP di F1 Il Gran Premio di Spagna è 'carta conosciuta' per piloti e scuderie. A Barcellona si tengono tradizionalmente diversi test. Chi va bene al Montmelò vola tutto l'anno. I giri da percorrere saranno 66, ogni giro è da 4657 km. A cura di Alessio Morra 2 ore fa 07:30 Dove vedere il GP Spagna di Formula 1 in TV e streaming Il Gran Premio di Spagna, che per il venticinquesimo anno consecutivo si disputerà a Barcellona, scatterà alle ore 15 e in diretta streaming si potrà seguire con Sky Go o NOW, entrambi a disposizione dei rispettivi abbonati. Quando la gara andrà in onda invece su TV8 in differita dalle ore 19 sarà attivo lo streaming gratuito con tv8.it. A cura di Alessio Morra 2 ore fa 07:15 F1, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi a Spagna

