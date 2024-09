video suggerito

Spaventoso incidente in Formula 2 a Baku: auto ferma in griglia, la partenza diventa un disastro La vettura di Maini è rimasta ferma in griglia scatenando un maxi incidente alla partenza della Feature Race in F2 a Baku: le vetture sono disintegrate, ma per fortuna i tre piloti coinvolti sono usciti illesi.

A cura di Ada Cotugno

La seconda gara del weekend in Formula 2 a Baku è cominciata con momenti di puro terrore: al momento della partenza della Feature Race tre piloti sono rimasti coinvolti in un maxi incidente a causa di una vettura che è rimasta ferma in griglia e che ha causato una serie di gravi tamponamenti a catena. Inevitabile il contatto con la monoposto che si è praticamente disintegrata, anche se fortunatamente nessuno dei piloti coinvolti ha subito conseguenze.

La dinamica dell'incidente in Formula 2

L'avvio della Feature Race è stato segnato dalla paura: la monoposto di Maini è rimasta in stallo in griglia mentre tutte le altre sono partite, diventando praticamente un bersaglio pericolosissimo per tutti gli altri piloti. Fittipaldi è riuscito a evitarla ma Goethe e Martin non hanno avuto la stressa prontezza di riflessi e hanno scatenato un incidente a catena che ha praticamente distrutto tutte le vetture coinvolte.

Le immagini di quei momenti sono terrificanti, con le macchine nelle retrovie che praticamente vengono sbalzate via dal contatto. Fortunatamente i tre piloti sono usciti illesi dall'incidente che all'apparenza sembrava gravissimo: decisivo è stato l'Halo, così come il deflettorino sui caschi che hanno evitato una vera e propria tragedia consentendogli di scendere e abbandonare le monoposto immediatamente senza essere schiacciati.

Le foto che arrivano da Baku mettono i brividi, dato che dopo l'impatto le macchine erano totalmente disintegrate. Fortunatamente l'impatto impressionante non ha avuto conseguenze su nessuno. Il contatto fra le tre vetture ha portato inevitabilmente a una lunga interruzione della gara, con la pista che doveva essere ripulita dai detriti e i tre piloti che sono stati portati immediatamente all'interno per sottoporsi a controlli medici.