Spaventoso incidente in F2, un’auto schiacciata dall’altra: l’halo salva la vita al pilota Durante la Sprint Race di F2 sul circuito di Zandvoort in Olanda, terribile impatto tra tre monoposto. A causa delle condizioni meteo estreme, l’incidente è stato inevitabile: fortunatamente nessun pilota ha subito conseguenze gravi.

A cura di Alessio Pediglieri

In Olanda, durante la Sprint Race sul circuito di Zandvoort, valida per la F2 si è assistito ad un pauroso incidente in pista, causato dalle pessime condizioni meteo e un tracciato invaso dalla pioggia. Coinvolte tre monoposto con una carambola orribile da parte della vettura di Ralph Boschung che si è schiantata sopra a quella di Kush Maini. Provvidenziale l'halo che ha salvato la vita al pilota svizzero, altrimenti schiacciato sotto le lamiere contorte.

L'impressionante impatto ha visto coinvolte tre vetture sotto la pioggia mentre si stava svolgendo la Sprint Race della F2 in Olanda. Protagonisti principali Boschung e Maini, i due compagni di squadra che sono stati vittime di una paurosa carambola con le due vetture che si sono accartocciate una sopra l'altra. Incredibile l'esito dello scontro, con i due piloti che sono usciti illesi dalle proprie monoposto, soprattutto Maini che è stato salvato dalla presenza dell'halo che ne ha tutelato l'abitacolo

La sessione di Formula 2, a seguito dell’incidente avvenuto in Curva 3 dopo una partenza in movimento, è stata subito sospesa tramite bandiera rossa. I due piloti, compagni di scuderia del team Campos, sono scesi dalle proprie vettura con le proprie gambe malgrado una dinamica a dir poco impressionante, con la vettura di Maini che è rimasta sotto a quella di Boschung. A creare difficoltà e poi la perdita di controllo è stata la tanta pioggia e la pochissima visibilità sul tracciato, con l'acquaplaning che ha fatto il resto: oltre a Ralph Boschung, pilota 25enne svizzero, ed il classe 2000 indiano Kush Maini, è stato coinvolto, anch'egli senza conseguenze, l'americano Jack Crawford.

A rivedere bene la dinamica dell'impressionante incidente, a innescare l'effetto domino è stato proprio Maini che ha toccato Crowford, finendo contro le barriere. Boschung non ha potuto governare la propria vettura di cui ha perso il controllo, finendo sopra al compagno di scuderia. Ad aver avuto la peggio è stato lo svizzero Boschung, apparso leggermente claudicante, ma le preoccupazioni maggiori erano per Maini rimasto dentro la propria monoposto schiacciata dall'altra: nulla nemmeno per lui. Il sistema halo – sperimentato dal 2015 e inserito obbligatoriamente dal 2018 – ha fatto il proprio dovere: ha retto l'impatto tutelando la testa di Maini, spaventato ma illeso.