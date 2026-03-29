Terribile incidente in Moto2 e bandiera rossa a Miami: Ferrandez perde il controllo, 7 piloti a terra

Bruttisimo e spaventoso incidente in Moto2. La moto di Ferrandez sembra impazzita e colpisce a tutta velocità Salac. La caduta provoca la caduta di almeno 7 piloti. Bandiera rossa e gara interrotta.

Terribile incidente in Moto2 poco dopo la partenza della gara valida per il Gp di Miami. Dalle retrovie Ferrandez evidentemente perde il controllo della sua moto e come un missile a velocità incredibile impatta in pieno contro Salac che a sua volta prende Piqueras il quale viene colpito alla schiena proprio dalla moto del suo avversario. Con loro tre a terra finiscono anche Garcia, Alonso, Munoz e Veijer. Tutti i piloti dopo essere stati soccorsi da sanitari e addetti alla pista si sono fortunatamente alzati e pare non ci siano stati grossi danni per nessuno di loro.

Il momento dell’impatto di Ferrandez (immagini Sky).

In questo momento però si aspettano notizie sulle condizioni di Piqueras, mentre gli altri piloti stanno fortunatamente bene. La gara sta per ricominciare con 10 giri da percorrere. Salac non sembra però essere pronto a tornare in gara dopo la bruttissima botta subita. Grande lavoro di sanitari, meccanici e addetti alla pista intervenuti in maniera tempestiva consentendo alla maggior parte dei piloti di rimettersi in piedi dopo essersi assicurati sulle loro condizioni.

Ma cosa è successo a Ferrandez? Dalla cam posteriore mostrata da Sky si vede Ferrandez che frena molto tardi e ha un sobbalzo sul posteriore quando sta entrando all'interno. La moto del pilota fa una strana manovra con la ruota che si alza per tutta la fase di frenata. Il freno posteriore è stato quasi totalmente inesistente e questo spiga l'arrivo a tutta velocità di Ferrandez. Vista la gravità della situazione, la direzione di gara ha così deciso di interrompere la corsa per consentire l'intervento delle squadre mediche e dei commissari, garantendo la sicurezza di tutti i partecipanti.

I piloti finiti a terra dopo il terribile impatto (immagini Sky).

L'incidente fin da subito è sembrato essere stato causato da un guasto ai freni della moto di Ferrandez. Poco dopo l'incidente, la direzione di gara ha confermato che tutti i corridori coinvolti erano coscienti, portando un po' di sollievo dopo i momenti di tensione. Tuttavia, non sono ancora stati resi noti tutti i dettagli riguardanti le loro condizioni fisiche, e si attendono ulteriori aggiornamenti medici. I piloti sono però pronti per ripartire con 10 giri da percorrere e capire chi riuscirà a centrare la vittoria. Il peggio però fortunatamente sembra essere stato scongiurato.