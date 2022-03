Sono solo test, ma non per Alonso e Stroll: inaspettate sportellate in pista in Bahrain Nella prima giornata di test della Formula 1 2022 in Bahrain Fernando Alonso e Lance Stroll hanno dato vita ad un tanto inaspettato quanto serrato duello ruota a ruota.

A cura di Michele Mazzeo

Nella prima giornata dei test pre-stagionali della Formula 1 2022 di scena a Sakhir in Bahrain l'attenzione di team e addetti ai lavori era inevitabilmente rivolta alle monoposto (con un occhio di riguardo per le soluzioni estreme portate sulla W13 dalla Mercedes) e al loro rendimento in pista in termini di affidabilità e correlazione dei dati rispetto alle simulazioni fatte in fabbrica. Non essendoci in palio nulla ogni pilota ha pensato al lavoro personalizzato assegnatogli dal team per aumentare la conoscenza di queste nuove auto "a effetto suolo" molto diverse rispetto a quelle con cui si è corso fino alla passata stagione.

Nonostante ciò però il day-1 dei test prestagionali sul circuito di Sakhir ha regalato il primo duello ruota a ruota del 2022. Protagonisti di questo inaspettato scontro sono stati il due volte campione del mondo Fernando Alonso e il pilota canadese dell'Aston Martin Lance Stroll che nel finale di sessione hanno battagliato per mezzo giro come se fossero in gara.

Stroll, dopo essersi fatto vedere negli specchietti dal pilota spagnolo dell'Alpine, lo affianca sorpassandolo all'interno in Curva 1. Alonso non ci sta e nella chicane successiva incrocia la traiettoria restituendo il sorpasso all'interno al più giovane collega che però non ha alcuna intenzione di arrendersi. Il canadese infatti allunga la staccata in Curva 4 e, passando all'esterno, affianca nuovamente lo spagnolo. I due fanno un po' a sportellate procedendo ruota a ruota fino a curva 8 dove Stroll riesce a mettere il muso della sua AMR22 davanti con Fernando Alonso che alza il piede dall'acceleratore mettendo di fatto fine al tanto serrato quanto inaspettato primo vero duello in pista della Formula 1 2022.

I due piloti dunque nel primo giorno di test a Sakhir hanno regalato un piccolo antipasto di ciò che dovremmo vedere in pista, con maggior frequenza rispetto al passato, in tutti i gran premi della stagione a partire dal prossimo 20 marzo, data in cui avrà luogo la gara del GP del Bahrain che aprirà il Mondiale di Formula 1 2022.