Gasly è il più veloce nel day-1 dei test F1 in Bahrain: Ferrari a ruota con Sainz e Leclerc Il pilota dell’Alpha Tauri Pierre Gasly è stato il più veloce nella prima giornata dei test pre-stagionali della Formula 1 2022 di scena in Bahrain. Il francese nella classifica dei tempi ha preceduto i piloti Ferrari Sainz e Leclerc. A spaventare il Circus è però la nuova Mercedes.

A cura di Michele Mazzeo

Si è chiusa la prima giornata dei test pre-stagionali della Formula 1 sul circuito di Sakhir in Bahrain in vista del Mondiale 2022. Protagonista indiscussa è stata la Mercedes che si è presentata in questo primo giorno con una W13 con soluzioni aerodinamiche estreme che hanno sollevato dubbi sulla regolarità e che hanno colto di sorpresa i team rivali e la stessa Formula 1.

La nuova vettura della casa di Brackley non ha però brillato per quel che riguarda le prestazioni cronometriche con Lewis Hamilton (al mattino) e George Russell (sceso in pista nella sessione pomeridiana) che si sono concentrati soprattutto su raccogliere dati utili alla correlazione con quelli ottenuti al simulatore. Ancor più degli altri dunque vanno presi con le pinze il nono posto nella classifica dei tempi del giovane britannico e l'undicesimo crono assoluto del sette volte campione del mondo.

Per quanto riguarda i tempi infatti il più veloce in questa prima giornata di test a Sakhir è stato il francese Pierre Gasly su Alpha Tauri che nel suo giro migliore, con gomme soft, ha fermato il cronometro sull'1:33.902 precedendo di mezzo secondo le due Ferrari con Carlos Sainz (salito a bordo della F1-75 al pomeriggio) e Charles Leclerc (autore della migliore prestazione nella sessione mattutina) che, entrambi su gomma media, chiudono quindi rispettivamente al secondo e al terzo posto confermando quanto di buono fatto intravedere dalla monoposto di Maranello negli scorsi test di Barcellona.

Si è concentrata invece esclusivamente sull'affidabilità la Red Bull con Sergio Perez che tra mattina e pomeriggio ha effettuato ben 138 tornate del circuito di Sakhir (due GP del Bahrain e mezzo) senza mai spingere alla ricerca del tempo. Mentre il compagno di squadra Max Verstappen scenderà in pista solo nel secondo giorno di test.

Test F1 2022 Bahrain, day-1: risultati, tempi e giri effettuati dai piloti