Sir Frank Williams è morto a 79 anni, Formula 1 in lutto Nel week-end a motori spenti, a spezzare il silenzio della Formula 1 è la notizia della morte di Sir Frank Williams. Il più longevo Team Principal del Circus: sotto la sua direzione la Williams ha scalato le gerarchie internazionali, divenendo la terza più vincente sui circuiti iridati.

Sir Frank Williams, il più longevol Team Principal della F1, è morto all’età di 79 anni

Nel week-end a motori spenti, a spezzare il silenzio della Formula 1 è la notizia della morte di Sir Frank Williams, fondatore ed ex Team Principal della scuderia che aveva il suo nome (la Williams Racing). Il ricovero in ospedale nelle ultime ore era stato il segnale del peggioramento delle sue condizioni di salute. È deceduto circondato dai suoi familiari. Williams, un nome che ha scritto un pezzo di storia sull'asfalto. Un tweet ufficiale della Casa dà la comunicazione che lascia un vuoto incolmabile nel Circus. "È con profonda tristezza che, a nome della famiglia Williams, il team conferma la morte di Sir Frank Williams, fondatore ed ex team principal di Williams Racing, all'età di 79 anni".

La condivisione della news sui social network ha avuto l'effetto del tam tam, chiamando all'adunata il popolo dei motori in segno di cordoglio per la scomparsa dell'ex pilota e poi manager. "Siamo profondamente rattristati per la scomparsa di Sir Frank Williams – si legge nel messaggio ufficiale della Formula 1 -. La sua è stata una vita all'insegna della passione per il motorsport. La sua eredità è incommensurabile e farà parte per sempre della F1. Conoscerlo è stata un'ispirazione e un privilegio. Ci mancherà profondamente".

Il più longevo Team Principal della Formula 1. Sotto la sua direzione, a partire dal 1975, la Williams ha scalato le gerarchie internazionali: la sua scuderia è divenuta la terza più vincente sui circuiti iridati, ritagliandosi un posto d'eccezione alle spalle di Ferrari e McLaren; ha aggiunto al palmares anche il secondo piazzamento per numero di campionati costruttori vinti. Se ne contano 9: il primo ottenuto nel 1980 mentre l’ultimo risale 1997. In quello stesso anno arrivò anche la ciliegina sulla torta: il settimo titolo piloti conquistato con Jacques Villeneuve al volante.

Leggi anche Qualifica Sprint Formula 1 in TV, gli orari e dove vederla

Una lesione al midollo spinale riportata in un incidente stradale nel 1986 costrinse Williams sulla sedia a rotelle. Un evento drammatico che non ne scalfì la tempra né la voglia di restare in quel mondo che era stato da sempre passione, professione e ragione di vita. Nel 1999 venne insignito del titolo di Sir e restò alla guida della scuderia fino al 2012, quando decise di passare il comando alla figlia Claire. Otto anni più tardi, la famiglia è uscita del tutto dalla gestione del team cedendo la proprietà agli americani di Dorilton Capital. "Sir Frank era una leggenda e un’icona del nostro sport – le parole di Jost Capito, attuale team principal della squadra -. La sua scomparsa segna la fine di un’era per il nostro team e per lo sport della Formula 1. Ha portato la nostra squadra a vincere 16 campionati del mondo rendendoci uno dei team di maggior successo nella storia di questo sport".