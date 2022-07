Si mette alla guida dopo aver bevuto e causa un incidente: guai per Pecco Bagnaia a Ibiza Il pilota della Ducati in MotoGP Pecco Bagnaia è stato protagonista di un incidente stradale a Ibiza e sarebbe risultato positivo al test dell’etilometro: rischia il ritiro della patente.

A cura di Michele Mazzeo

Brutta disavventura per il pilota della MotoGP Pecco Bagnaia nel corso delle sue vacanze a Ibiza, in Spagna. Poco dopo le tre del mattino di martedì 5 luglio, infatti, il centauro della Ducati è stato protagonista di un incidente stradale mentre si trovava alla guida di una Citroën. L'auto condotta dal pilota italiano reduce dal successo di Assen è uscita di strada ed è finita nel fosso che precede una recinzione senza che nessun altro veicolo fosse coinvolto.

Il 25enne piemontese non avrebbe riportato conseguenze fisiche dall'impatto ma ha comunque ricevuto altre brutte notizie quando sul luogo dell'incidente sono arrivati gli uomini della Guardia Civile spagnola e della Polizia Locale di Sant Josep. Pecco Bagnaia, secondo quanto riportano diverse testate iberiche, unica persona in auto al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine sarebbe stato sottoposto al test dell'etilometro che avrebbe dato esito positivo.

Il pilota della Ducati in quel momento avrebbe avuto infatti un tasso alcolemico di 0,87 mg/l, più di tre volte superiore al livello consentito dalla legge, che è pari 0,25 mg/l, confermando di fatto che il pilota si sarebbe messo alla guida dell'auto dopo aver bevuto molto. Adesso il vicecampione del mondo in carica della MotoGP rischia il ritiro della patente oltre che, dato che si tratta di un reato penale, dover affrontare un rapido processo nel quale potrebbe vedersi applicato il divieto di guida per un periodo che va da uno a quattro anni. Di certo non il migliore dei modi di passare una vacanza che avrebbe dovuto restituirlo perfettamente riposato alla ripresa del campionato della classe regina del Motomondiale per tentare l'ardua rimonta in classifica nei confronti del leader Fabio Quartararo.