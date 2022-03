Sei nuovi modelli elettrificati Nissan: l’offerta più completa di sempre Nissan ha presentato sei modelli elettrificati e tecnologie esclusive per soddisfare le esigenze di mobilità dei clienti europei. I nuovi modelli si distinguono per comfort, piacere di guida e sostenibilità.

A cura di Alessio Pediglieri

Entro il 2030 Nissan prevede di avere una versione elettrificata per ogni suo singolo modello prodotto per arrivare al 100% della gamma elettrificata. Si tratta del progetto nel piano Ambition 2030, che riguarda il mercato europeo: l'emissione di sei nuovi modelli completamente elettrificati permette di ampliare la gamma e fornire ai clienti l'offerta più completa di sempre. Ma quali sono i modelli in questione? Eccoli: Juke Ibrido, Qashqai e-Power, Ariya, X-Trail, Leaf e Twonstar.

L'obiettivo finale è di rendere la sostenibilità dei propri mezzi Nissan al 100% venendo incontro alle esigenze di una clientela che non si ferma alle apparenze ma guarda diretta alla sostanza, al design, all'affidabilità, alla qualità. Non è un caso se sia stata proprio Nissan lo scorso anno a lanciare sul mercato il progetto EV36Zero. Si tratta di un Electric Vehicle Hub dà vita al primo ecosistema di produzione di EV al mondo. Un investimento imponente, da un miliardo di sterline e che creerà 6.200 nuovi posti di lavoro sia direttamente sia per l'indotto creato.

Nissan Juke Ibrido è una realtà che ha abbattuto i consumi senza coinvolgere le prestazioni: spesso chi lo utilizza sfrutta la qualità elettrica al 100% riducendo al massimo le emissioni e con un aumento delle prestazioni fino al 25% grazie al motore termino Nissan. Una ricchissima dotazione tecnologica, unita al piacere del comfort alla guida, fanno di Juke una vettura estremamente piacevole.

Qashqai e-Power sta imponendo nel mercato europeo il rivoluzionario e moderno propulsore inventato e brevettato da Nissan, unico nel panorama automobilistico e già presente sul mercato giapponese dal 2017. Il sistema tende a massimizzare il tempo in cui il motore termico è spento, così che nei contesti dei tracciati urbani il numero di accensioni è circa il 65% in meno rispetto a un sistema ibrido tradizionale. Senza dimenticare che tra i vari comfort, Qashqai e-Power è equipaggiato con tecnologia e-Pedal Step per accelerare e frenare usando il solo pedale dell’acceleratore.

Nissan Ayira è il primo crossover coupé 100% elettrico Nissan. Ariya è un concentrato di tecnologie innovative, a partire dal nuovo sistema di trazione integrale e-4ORCE il più avanzato sistema di trazione integrale. Anche la dotazione tecnologica per la sicurezza e l’assistenza alla guida è ai vertici della categoria, mentre il top del comfort e della praticità è garantito attraverso le tecnologie di connettività e infotainment di ultima generazione.

X-Trail, che oramai da vent'anni rappresenta un autentico successo Nissan, presenta un’architettura all’avanguardia progettata per accogliere il propulsore e-Power, garantendo elevate prestazioni dinamiche. X-Trail è anche l’unico SUV a 7 posti ibrido non plug-in disponibile sul mercato e si conferma la soluzione ideale per le famiglie e per chi ama l’avventura.

Nissan LEAF è invece il primo veicolo elettrico per il mercato di massa: design dinamico, si distingue per nuove linee esterne e avanzati sistemi di assistenza alla guida e tecnologie di infotainment. Non solo: è anche possibile interagire da remoto con LEAF, ad esempio per regolare la temperatura dell’abitacolo qualche minuto prima di entrare in macchina.

Infine, Townstar: veicolo commerciale compatto, inaugura la nuova generazione di LCV Nissan, nella versione elettrica la percorrenza con singola ricarica è pari a 285 km pari al 43% in più rispetto all’autonomia del precedente Nissan e-NV200. La nuova generazione di veicoli commerciali leggeri Nissan Interstar, Primastar e Townstar offre così un’ampia gamma di soluzioni versatili ed efficienti, in grado di soddisfare le varie e mutevoli esigenze dei clienti business.