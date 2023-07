Sainz spinto da Gasly durante l’intervista in diretta: “È un poveretto”. Cosa è successo tra i due Carlos Sainz e Pierre Gasly sono stati protagonisti di un serrato duello alla Copse nel Gp di Gran Bretagna. A Silverstone dopo la gara i due piloti hanno discusso e sono volate parole grosse.

A cura di Alessio Morra

Una gara totalmente da dimenticare quella di Silverstone per la Ferrari, che ha portato a casa la miseria di tre punti: Leclerc nono, Sainz decimo, entrambi sono arrivati dietro pure alla Williams di Albon (penultima nel Campionato Costruttori alla vigilia).Leclerc e Sainz hanno duellato al sabato, un duello verbale, e alla domenica si sono trovati a vivere un ruota ruota da veri rivali. E Carlos ha vissuto una battaglia pure con Pierre Gasly, che dopo la gara non si è nascosto e non le ha mandate a dire allo spagnolo, in un rovente post nel ring delle interviste.

Sainz un anno fa ottenne vittoria e pole a Silverstone. Ricordi meravigliosi che paiono lontani anni luce. Un weekend iniziato benino per lo spagnolo che dopo il quinto posto delle Qualifiche non ha brillato in gara. Dopo il pit ha perso posizioni e soprattutto dopo la Safety Car è stato infilato da Perez, Albon e Leclerc passando in poche curve dal settimo al decimo posto, l'ultimo utile per la zona punti.

In quel momento di caos ha cercato di approfittarne anche Pierre Gasly. Il pilota della Alpine si è infilato e lì dov'era posto il vecchio rettilineo di partenza è riuscito a mettersi davanti al pilota della Ferrari. Una bella manovra, che però il francese non chiude totalmente. Sainz resta in scia e a Copse passa e si riprende la decima posizione, che manterrà.

Gasly, che invece sarà costretto al ritiro per un problema tecnico sulla sua Alpine, si arrabbia perché sostiene di essere stato chiuso dal rivale e giudica scorretta quella manovra. La rabbia non sbollisce subito per il francese che dopo la gara quando si reca nel ring delle interviste – il luogo adibito per le stesse dove i piloti che non classificati tra i primi tre incontrano i media.

Il pilota francese vede Sainz che sta parlando con la TV lo tocca sulla spalla, per farsi notare, lo spinge e gli dice con il dito inquisitore puntato: "Non mi stringere così". Riferimento tutt'altro che velato. Il driver della Ferrari non incassa e risponde a Gasly, senza nemmeno guardarlo: "È un poveretto". E poi ride. Non si può dire che sia nata una nuova rivalità, ma certamente lo spagnolo e il francese da Silverstone non si potranno considerare i migliori amici.