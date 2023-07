Verstappen trionfa a Silverstone, la Ferrari affonda: Leclerc e Sainz dietro pure alla Williams Max Verstappen trionfa a Silverstone. L’olandese allunga la sua serie di vittorie precedendo nel Gp di Gran Bretagna gli inglesi Norris e Hamilton.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen vince pure a Silverstone. Seconda posizione per uno straordinario Lando Norris. Sul podio anche Lewis Hamilton. Splendida gara di Piastri, quarto. Leclerc nono, Sainz decimo. Le Ferrari alle spalle pure della Williams di Albon.

L'avvio è spettacolare. Norris brucia in partenza Verstappen, attaccato pure da Piastri. La McLaren d'incanto sembra tornata ai fasti di un tempo. Ogni giro c'è stupore maggiore. Al 4° arriva il sorpasso con Norris che nemmeno duella, Max pian piano guadagna terreno, ma comunque non scappa mai. La McLaren è molto più forte di quanto si pensava.

Dietro c'è un duello tra Leclerc, quarto, e Russell che protesta pure per una manovra del pilota della Ferrari. Hamilton sbaglia dopo poche curve, passa Gasly e soprattutto Alonso prima di mettersi a caccia di Sainz. Dietro Perez vivacchia, a fatica risale.

Dei big il primo a fermarsi è Leclerc, che al giro 19 effettua il pit lasciando spazio a Russell, che resta in pista. Ai box ci vanno pure Sainz e Russell. Assodato che la pioggia non arriverà più si procede, con i piloti che non hanno effettuato la sosta che sperano in un aiuto della sorte. E al giro 33 Magnussen ferma la sua Haas in pista e i commissari prima mettono la Virtual e poi soprattutto la Safety Car. Si fermano così i primi quattro: Verstappen, Norris, Hamilton e Alonso. Leclerc fa la seconda sosta e finisce decimo, dietro pure a Perez.

Quando la gara riparte Max scappa, non va in fuga ma si mette al sicuro. Norris tiene a bada Hamilton. Sainz in un solo giro perde tre posizioni una gliela toglie pure Leclerc, che passa al nono posto. Carlos è decimo. Ferrari a picco, addirittura dietro pure alla Williams di Albon.

Verstappen vince l'ennesimo Gp di questa straordinaria stagione. Norris è secondo, miglior risultato della stagione per lui. Terzo Hamilton. La Ferrari si accontenta di tre misuri punti: nono Leclerc, decimo Sainz.