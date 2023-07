Sainz si ribella agli ordini Ferrari su Leclerc: “Quello che mi chiedete di fare non è giusto” Durante la Q1 del Gp di Silverstone c’è stato un duello verbale a distanza tra i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, che in due team radio non le hanno mandate a dire all’altro.

A cura di Alessio Morra

Scintille pure tra Sainz e Leclerc durante le Qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Nelle concitate fasi di conclusione della Q1 sono a distanza volate delle parole grosse tra i due. Carlos si è aperto in radio dicendo: "Non è leale", Charles poco dopo ha mandato una stilettata a Sainz: "Bello quello che ha fatto Carlos".

Caotiche sono state le Qualifiche di Silverstone. Il finale della Q1 è stato contrassegnato dalla bandiera rossa messa a causa di Magnussen che ha stoppato la sua Haas in pista. Quando si è ripartiti i piloti sono usciti tutti in pista. Perché la pista si era totalmente asciugata e i tempi si sarebbero abbassati e non poco, per tutti. In pit lane Sainz esce davanti a Leclerc, a cui però lo spagnolo è costretto a cedere la posizione.

Evidentemente è una regola che la Ferrari si è data. Ma stavolta Carlos non era d'accordo e lo dice nel team radio esordendo con un "Non è leale". Sainz continua e dice: "Quello che mi chiedete di fare non è ingiusto, così sacrificherò la temperatura delle mie gomme. Inoltre, io sono quarto e lui è terzo, quindi sono maggiormente a rischio".

Una protesta in piena regola. Ma tant'è. Lo spagnolo resta dietro al suo capitano o meglio al suo compagno di squadra e procede così per quasi tutto il giro, che però è estremamente caotico. Perché tutti hanno paura e ogni pilota vuole guadagnare almeno una posizione e così quando Hamilton prova a riprendere Verstappen e si infila passando Ocon ci prova pure Sainz, che si sente libero di muoversi.

Carlos infila Leclerc che resta fermo, subisce il sorpasso e si infuria dicendo: "Bravo Carlos. Bella manovra. Bravo". Altro team radio focoso. Poi non si è sentito null'altro. Ora ci sarà un incontro tra i due e Vasseur dovrà provare a riportare l'armonia, in attesa delle parole ufficiali, che si prevedono distensive.